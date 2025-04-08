Ярослава Магучих показала новый образ после тяжелой тренировки

Ярослава Магучих. Фото: instagram.com/rosya_dp

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих продолжает подготовку к летнему сезону. В этот период работают над ошибками зимних стартов, но все же можно немного расслабиться.

Магучих снова начала больше уделять внимание своему Instagram.

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Отметим, что Ярослава активно ведет свою страницу в Instagram, где на нее подписано 432 тысячи фолловеров.

Ярослава Магучих. Фото: instagram.com/rosya_dp

Магучих в новом образе

После тяжелых тренировок в понедельник Магучих надела кепку, и сделала несколько ярких фото.

Ярослава пошутила над своей ситуацией на тренировках.

"Понедельник: выжила", — написала Магучих.

Ярослава Магучих. Фото: instagram.com/rosya_dp

Ярослава Магучих. Фото: instagram.com/rosya_dp

Отметим, что Магучих в прошлом сезоне побила мировой рекорд в прыжках в высоту и выиграла Олимпийские игры. Когда же начался зимний сезон, то украинка выиграла чемпионат Европы в помещении, но сенсационно не смогла победить на чемпионате мира, где стала третьей.

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