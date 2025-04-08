Ярослава Магучіх показала новий образ після важкого тренування

Ярослава Магучіх. Фото: instagram.com/rosya_dp

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх продовжує підготовку до літнього сезону. В цей період працюють над помилками зимових стартів, але все ж таки можна трохи розслабитись.

Магучіх знову почала більше приділяти увагу своєму Instagram.

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Зазначимо, що Ярослава активно веде свою сторінку в Instagram, де на неї підписано 432 тисячі фоловерів.

Ярослава Магучіх. Фото: instagram.com/rosya_dp

Магучіх в новому образі

Після важких тренувань в понеділок Магучіх одягнула кепку, та зробила кілька яскравих фото.

Ярослава пожартувала над своєю ситуацією на тренуваннях.

"Понеділок: вижила", — написала Магучіх.

Ярослава Магучіх. Фото: instagram.com/rosya_dp

Ярослава Магучіх. Фото: instagram.com/rosya_dp

Зазначимо, що Магучіх минулого сезону побила світовий рекорд у стрибках у висоту та виграла Олімпійські ігри. Коли ж почався зимовий сезон, то українка виграла чемпіонат Європи в приміщенні, але сенсаційно не змогла перемогти на чемпіонаті світу, де стала третьою.

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