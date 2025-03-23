Оліслагерс випередила Магучіх у фіналі — як українка надихнула чемпіонку

Австралійська легкоатлетка Нікола Оліслагерс. Фото: REUTERS/Tingshu Wang

У Китаї продовжується чемпіонат світу з легкої атлетики у приміщенні. Напередодні відбувся фінал зі стрибків у висоту серед жінок.

Чемпіонка світу Нікола Оліслагерс у коментарі для World Athletics поділилася емоціями від перемоги у фіналі, пише "Суспільне.Спорт".

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Призерки чемпіонату світу з легкої атлетики. Фото: REUTERS/Tingshu Wang

Що сказала Оліслагерс

"Приїхала сюди натхненна тогорічними спробами на світовий рекорд Ярослави Магучіх, тим, як вона змінила свій розбіг. Тому я стрибала з новим розбігом. Хотіла стрибати так само високо, як і Ярослава. Якщо я хочу бути конкурентною, то маю намагатися змінювати щось. [У фіналі] було важче, ніж я очікувала", — сказала Оліслагерс.

У підсумку Нікола Оліслагерс випередила іншу австралійку Елеонор Паттерсон завдяки меншій кількості спроб, а Ярославу Магучіх — на висоті 1.97 м.

Це перша за шість стартів перемога австралійки над українкою на легкоатлетичних змаганнях.

Загалом Оліслагерс змагалася з Магучіх на 30 стартах. Нинішня перемога стала для австралійки лише шостою у цьому протистоянні.

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