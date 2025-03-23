Оліслагерс випередила Магучіх у фіналі — як українка надихнула чемпіонку

Оліслагерс зізналася, як Магучіх надихнула її на перемогу
У Китаї продовжується чемпіонат світу з легкої атлетики у приміщенні. Напередодні відбувся фінал зі стрибків у висоту серед жінок.
Чемпіонка світу Нікола Оліслагерс у коментарі для World Athletics поділилася емоціями від перемоги у фіналі, пише "Суспільне.Спорт".
Австралійка захистила звання чемпіонки світу. Вона розповіла, хто її надихнув на цю перемогу.
Що сказала Оліслагерс
"Приїхала сюди натхненна тогорічними спробами на світовий рекорд Ярослави Магучіх, тим, як вона змінила свій розбіг. Тому я стрибала з новим розбігом. Хотіла стрибати так само високо, як і Ярослава. Якщо я хочу бути конкурентною, то маю намагатися змінювати щось. [У фіналі] було важче, ніж я очікувала", — сказала Оліслагерс.
У підсумку Нікола Оліслагерс випередила іншу австралійку Елеонор Паттерсон завдяки меншій кількості спроб, а Ярославу Магучіх — на висоті 1.97 м.
Це перша за шість стартів перемога австралійки над українкою на легкоатлетичних змаганнях.
Загалом Оліслагерс змагалася з Магучіх на 30 стартах. Нинішня перемога стала для австралійки лише шостою у цьому протистоянні.
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