Ліга Націй: Бельгія прийме Україну, де дивитися онлайн-трансляцію

Олександр Зінченко з командою дякують уболівальникам. Фото: Reuters/Pablo Morano

Збірна України здобула історичну перемогу над Бельгією в першому плей-офф Ліги Націй із рахунком 3:1. Попереду поєдинок-відповідь, у якому команді Сергія Реброва буде ще складніше. Портал Новини.LIVE проведе пряму текстову онлайн-трансляцію цієї зустрічі.

У неділю, 23 березня, відбудуться поєдинки-відповіді плей-офф Ліги Націй. Всупереч прогнозам скептиків, збірна України не тільки не втратила шанси на перемогу за сумою двох матчів, а й цілком може стати абсолютним переможцем цього протистояння.

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Де і коли дивитися Бельгія — Україна

Поєдинок-відповідь плей-офф Ліги Націй пройде в місті Генк на стадіоні "Сегека-Арена". Початок зустрічі заплановано на 21:45 за київським часом. Команди виведе на поле головний арбітр із Німеччини Даніель Зіберт.

Українські вболівальники зможуть побачити це протистояння на Megogo. Перегляд буде доступний на ефірному телеканалі медіасервісу, а також на каналі "Megogo Спорт". Портал Новини.LIVE проведе свою фірмову детальну пряму текстову трансляцію матчу.

Футболісти збірної Бельгії під час першого матчу. Фото: Reuters/Pablo Morano

Що чекає на збірну України

Щонайменше двоє гравців точно не зможуть узяти участь у поєдинку-відповіді з Бельгією. Захисники Юхим Конопля та Олексій Сич зазнали травм у першому матчі й вже покинули табір національної команди. Але є й хороші новини. Артем Довбик та Валерій Бондар уже повернулися до тренувань.

Головний тренер збірної Бельгії Руді Гарсія не зможе виставити на другу частину протистояння півзахисника Юрі Тілеманса, який у першому матчі отримав жовту картку. Досвідчений футболіст дискваліфікований.

Нагадаємо, один із лідерів збірної України може розпочати наступний сезон у складі відомої італійської команди.

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