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Бельгия — Украина — где смотреть онлайн-трансляцию матча

21 марта 2025 17:01
Иван Крутогоров - Редактор
Лига Наций: Бельгия примет Украину, где смотреть онлайн-трансляцию
Александр Зинченко с командой благодарят болельщиков. Фото: Reuters/Pablo Morano
Иван Крутогоров - Редактор

Сборная Украины одержала историческую победу над Бельгией в первом плей-офф Лиги Наций со счетом 3:1. Впереди ответный поединок, в котором команде Сергея Реброва будет еще сложнее. Портал Новини.LIVE проведет прямую текстовую онлайн-трансляцию этой встречи. 

В воскресенье, 23 марта, пройдут ответные поединки плей-офф Лиги Наций. Вопреки прогнозам скептиков, сборная Украины не только не утратила шансы на победу по сумме двух матчей, но и вполне может стать абсолютным победителем этого противостояния. 

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Илья Забарный празднует гол. Фото: instagram.com/afcb/

Где и когда смотреть Бельгия — Украина 

Ответный поединок плей-офф Лиги Наций пройдет в городе Генк на стадионе "Сегека-Арена". Начало встречи запланировано на 21:45 по киевскому времени. Команды выведет на поле главный арбитр из Германии Даниэль Зиберт. 

Украинские болельщики смогут увидеть это противостояние на Megogo. Просмотр будет доступен на эфирном телеканале медиасервиса, а также на канале "Megogo Спорт". Портал Новини.LIVE проведет свою фирменную подробную прямую текстовую трансляцию матча. 

Сборная Бельгии
Футболисты сборной Бельгии во время первого матча. Фото: Reuters/Pablo Morano

Что ждет сборную Украины 

Как минимум два игрока точно не смогут принять участие в ответном поединке с Бельгией. Защитники Ефим Конопля и Алексей Сыч получили травмы в первом матче и уже покинули лагерь национальной команды. Но есть и хорошие новости. Артем Довбик и Валерий Бондарь уже вернулись к тренировкам. 

Главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия не сможет выставить на вторую часть противостояния полузащитника Юри Тилеманса, который в первом матче получил желтую карточку. Опытный футболист дисквалифицирован. 

Напомним, один из лидеров сборной Украины может начать следующий сезон в составе известной итальянской команды. 

На Михаила Мудрика претендует испанский клуб, который предложит "Челси" интересую сделку. 

У сборной Бельгии будет важный козырь в ответном матче с командой Сергея Реброва.  

Тренерский штаб сборной Украины может вызвать на матч с Бельгией нескольких футболистов молодежной команды. 

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