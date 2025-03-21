Лига Наций: Бельгия примет Украину, где смотреть онлайн-трансляцию

Александр Зинченко с командой благодарят болельщиков. Фото: Reuters/Pablo Morano

Сборная Украины одержала историческую победу над Бельгией в первом плей-офф Лиги Наций со счетом 3:1. Впереди ответный поединок, в котором команде Сергея Реброва будет еще сложнее. Портал Новини.LIVE проведет прямую текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

В воскресенье, 23 марта, пройдут ответные поединки плей-офф Лиги Наций. Вопреки прогнозам скептиков, сборная Украины не только не утратила шансы на победу по сумме двух матчей, но и вполне может стать абсолютным победителем этого противостояния.

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Где и когда смотреть Бельгия — Украина

Ответный поединок плей-офф Лиги Наций пройдет в городе Генк на стадионе "Сегека-Арена". Начало встречи запланировано на 21:45 по киевскому времени. Команды выведет на поле главный арбитр из Германии Даниэль Зиберт.

Украинские болельщики смогут увидеть это противостояние на Megogo. Просмотр будет доступен на эфирном телеканале медиасервиса, а также на канале "Megogo Спорт". Портал Новини.LIVE проведет свою фирменную подробную прямую текстовую трансляцию матча.

Футболисты сборной Бельгии во время первого матча. Фото: Reuters/Pablo Morano

Что ждет сборную Украины

Как минимум два игрока точно не смогут принять участие в ответном поединке с Бельгией. Защитники Ефим Конопля и Алексей Сыч получили травмы в первом матче и уже покинули лагерь национальной команды. Но есть и хорошие новости. Артем Довбик и Валерий Бондарь уже вернулись к тренировкам.

Главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия не сможет выставить на вторую часть противостояния полузащитника Юри Тилеманса, который в первом матче получил желтую карточку. Опытный футболист дисквалифицирован.

Напомним, один из лидеров сборной Украины может начать следующий сезон в составе известной итальянской команды.

На Михаила Мудрика претендует испанский клуб, который предложит "Челси" интересую сделку.

У сборной Бельгии будет важный козырь в ответном матче с командой Сергея Реброва.

Тренерский штаб сборной Украины может вызвать на матч с Бельгией нескольких футболистов молодежной команды.