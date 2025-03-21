Топ-3 игрока молодежки, которых Ребров должен вызвать в сборную Украины

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров. Фото: instagram.com/uafukraine

Национальная сборная Украины уверенно победила сборную Бельгии в первом матче плей-офф Лиги наций. Плохой новостью стали травмы сразу нескольких игроков, которые, мягко говоря, не помешали бы основе.

Главный тренер украинской сборной Сергей Ребров должен решить кадровые проблемы, которые появились после травм сразу двух правых защитников сборной — Ефима Конопли и Алексея Сыча, сообщает портал Новини.LIVE.

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Кроме этого, Реброву стоит подумать, какие позиции можно усилить перед решающей частью поединка с Бельгией. Тем более, что он имеет неплохой резерв для усиления, и это не только резервный список. Хотя давайте начнем с него.

Игрок "Шахтера" Дмитрий Крыськив. Фото: instagram.com/dima_kryskiv

Резервный список сборной Украины

Один игрок из списка уже в основе — это защитник американского "Остина" Александр Сваток.

Кроме него, можно обратить внимание еще на одного игрока — полузащитника "Шахтера" Дмитрия Крыськива. Учитывая определенные кадровые проблемы в защите, вполне возможно, что во втором матче справа снова сыграет Александр Зинченко. Тогда Крыськив бы не помешал, как минимум, для лучшей вариативности в центре поля.

Илья Крупский. Фото: instagram.com/krupskiy_27

Молодежная сборная Украины

Молодежка будет играть товарищеские матчи, Унаи Мельгоса спокойно проверяет состав. В котором однозначно есть игроки, которые в нынешних реалиях точно бы не помешали основе.

В первую очередь, это, конечно же Илья Крупский. Талантливый правый защитник из "Ворсклы", который своей игрой уже давно намекает на основную сборную страны. Учитывая дефицит именно правых защитников, он бы точно мог бы помочь во втором матче с Бельгией.

Кроме него, очевидной является кандидатура Владимира Бражко из "Динамо", который уже давно вызывается в национальную сборную.

Оба игрока могли бы помочь сборной уже в воскресенье. Не помешал бы еще и Максим Хлань, который уже видится возможной заменой для Михаила Мудрика.

Напомним, есть сразу несколько причин, почему сборной Украины нельзя расслабляться перед вторым матчем с Бельгией.

Михаил Мудрик может стать игроком известного испанского клуба, но есть важное условие.

Голкипер сборной Украины летом может перейти из УПЛ в известный европейский клуб.

Виталий Миколенко может сменить "Эвертон" на один из лучших клубов Италии.