Шахтер получит выгодное предложение о трансфере своего лидера

Дмитрий Ризнык в сборной Украины. Фото: instagram.com/dmytro.riznyk/

Один из европейских клубов изучает возможность подписать голкипера сборной Украины. Это не Андрей Лунин и не Анатолий Трубин.

Дмитрий Ризнык может покинуть донецкий "Шахтер" уже ближайшим летом, сообщает TransferFeed.

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В январе 2023 года "Шахтер" подписал Дмитрия Ризныка, за которого "Ворскла" получила 3 млн евро. Контракт 26-летнего вратаря действует до лета 2027 года, однако уже через несколько месяцев он может переехать в Европу, если "горняки" согласятся отпустить основного футболиста.

Дмитрий Ризнык во время матча. Фото: instagram.com/dmytro.riznyk/

Куда может уйти Ризнык

Действующий чемпион Нидерландов ПСВ хочет пригласить украинского вратаря летом 2025 года. Голкипер впечатлил клуб из Эйндховена во время матча с "Шахтером" в Лиге чемпионов, который состоялся в нынешнем сезоне. "Горняки" выигрывали со счетом 2:0, но ПСВ вырвал победу со счетом 3:2 на последних минутах противостояния.

В Нидерландах отметили прекрасную игру Ризныка. Несмотря на три пропущенных гола, Дмитрий был признан лучшим игроком поединка с ПСВ. Теперь нидерландский клуб планирует подписать украинского футболиста.

Технический директор ПСВ Эрни Стюарт собирается провести переговоры с "Шахтером", но пока не известно, что клуб из Нидерландов предложит "Шахтеру". Трансферная стоимость Дмитрия Ризныка составляет 7 млн евро.

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