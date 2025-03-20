Хаби Алонсо удивил решение о своем будущем

Тренер Хаби Алонсо и Йозуа Киммих. Фото: Reuters/Wolfgang Rattay

Главный тренер леверкузенского "Байера" Хаби Алонсо еще не принял окончательное решение о своем будущем. Он обсудит планы с руководством клуба на следующей неделе.

Испанский специалист может остаться в Германии, но при одном условии, сообщает DAZN.

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Мадридский "Реал" является главным претендентом на своего бывшего игрока, успешного 43-летнего тренера Хаби Алонсо. Предполагается, что летом этого года он сможет заменить в "королевском клубе" нынешнего наставника испанской команды Карло Анчелотти. Однако тренер "Байера" пока не дал окончательного ответа президенту "бланкос" Флорентино Пересу.

Чего добивается Хаби Алонсо

Контракт испанского тренера с "Байером" рассчитан до лета 2026 года. Однако тренер может остаться в команде на более долгий срок. Хаби Алонсо впервые в истории "фармацевтов" сделал их чемпионом в прошлом сезоне. Он не хотел бы бросать этот проект.

Хаби Алонсо во время матча. Фото: Reuters/Wolfgang Rattay

Испанский тренер обсудит с руководством немецкого клуба планы на несколько лет вперед. Он останется в "Байере" как минимум до 2027 года, если получит гарантии того, что "фармацевты" усилят состав и сохранят нынешних лидеров во главе с Флорианом Вирцем.

После 26 туров "Байер" идет на втором месте в таблице Бундеслиги и отстает от "Баварии" на 6 баллов.

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