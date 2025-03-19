Динамо усилит проблемную позицию ради Лиги чемпионов

Динамо подпишет молодую звезду — что известно об этом игроке
В чемпионате Украины по футболу продолжается международный перерыв. Некоторые клубы уже рассматривают кадровые вопросы на следующий сезон.
Атакующий полузащитник бразильского "Сантоса" Мигель Терсерос перейдет в киевское "Динамо", сообщает издание Bolavip Brasil.
По данным журналиста Вагнера Фредерико, именно киевский клуб является приоритетным для боливийца. Он предпочитает Украину бразильскому "Америка Минейру".
Что известно о переходе Мигелито
В СМИ пишут, что боливиец пока что останется в "Сантосе". А затем, в середине года перейдет в "Динамо".
Вагнер Федерико утверждает, что речь идет об аренде с обязательством выкупа. Он добавил, что игрока пытались подписать бразильские "Сеара" и "Атлетику Гояньенсе", но эти попытки были безуспешными.
В этом сезоне Мигелито сыграл 18 поединков за первую команду "Сантоса", результативными действиями не отметился. За U-19 на его счету 16 голов и 5 результативных передач в 29 играх.
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