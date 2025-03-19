Динамо усилит проблемную позицию ради Лиги чемпионов

Игроки киевского "Динамо" во время матча. Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv

В чемпионате Украины по футболу продолжается международный перерыв. Некоторые клубы уже рассматривают кадровые вопросы на следующий сезон.

Атакующий полузащитник бразильского "Сантоса" Мигель Терсерос перейдет в киевское "Динамо", сообщает издание Bolavip Brasil.

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По данным журналиста Вагнера Фредерико, именно киевский клуб является приоритетным для боливийца. Он предпочитает Украину бразильскому "Америка Минейру".

Что известно о переходе Мигелито

В СМИ пишут, что боливиец пока что останется в "Сантосе". А затем, в середине года перейдет в "Динамо".

Вагнер Федерико утверждает, что речь идет об аренде с обязательством выкупа. Он добавил, что игрока пытались подписать бразильские "Сеара" и "Атлетику Гояньенсе", но эти попытки были безуспешными.

В этом сезоне Мигелито сыграл 18 поединков за первую команду "Сантоса", результативными действиями не отметился. За U-19 на его счету 16 голов и 5 результативных передач в 29 играх.

Напомним, английский "Ливерпуль" планирует продать некоторых игроков этим летом, когда завершится сезон в АПЛ.

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