Ливерпуль отпустит Салаха, Жота и Нуньеса ради звезды АПЛ

Мохаммед Салах борется с соперником. Фото: Reuters/David Klein

Английский "Ливерпуль" может получить заманчивое предложение по Дарвину Нуньесу летом 2025 года. Руководство "красных" хочет избавиться от игрока, который так и не стал лидером команды. Другие игроки атаки тоже могут покинуть "Энфилд".

Клуб получит как минимум два предложения по трансферу Нуньеса, сообщает Teamtalk.

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"Ливерпуль" может полностью изменить линию атаки в конце нынешнего сезона. Клуб так и не предложил Мохаммеду Салаху продлить контракт, срок действия которого истекает через несколько месяцев. Диогу Жота и Дарвин Нуньес также с большой долей вероятности уйдут из команды.

Дарвин Нуньес во время матча. Фото: Reuters/Phil Noble

Претенденты на Дарвина

Зимой "Ливерпуль" вел переговоры с "Аль-Насром" из Саудовской Аравии по поводу трансфера уругвайского форварда. За три сезона его покупка так и не оправдалась. Стороны не достигли согласия, но продолжают обсуждать переход Нуньеса.

Сам Дарвин заявил, что устал от мрачной английской погоды и хочет перейти в клуб из страны, которая отвечает его ценностям и стилю жизни. В услугах игрока заинтересован мадридский "Атлетико", который готов предложить 40 млн евро. "Аль-Наср" готов вдвое увеличить эту сумму, так что у "Ливерпуля" есть шанс заработать большие деньги благодаря уходу Дарвина.

Александер Исак забил гол. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

"Ливерпуль" готов вложить эти средства в покупку Александера Исака. Звезда "Ньюкасла" станет приоритетной трансферной целью "красных". Однако лидеру турнирной таблицы АПЛ придется выдержать серьезную конкуренцию со стороны "Арсенала", который тоже хочет пригласить шведского форварда.

Напомним, лидер "Аль-Насра" Криштиану Роналду вернется в Европу в конце сезона.

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