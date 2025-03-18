Ливерпуль потратит большие деньги на приглашение двух звезд футбола

Игроки "Ливерпуля" во время матча. Фото: Reuters/David Klein

Английский "Ливерпуль" пережил тяжелую неделю. Сначала команда Арне Слота вылетела из Лиги чемпионов от "ПСЖ", а затем проиграла "Ньюкаслу" в финале Кубка лиги.

Руководство клуба уже сейчас планирует летнюю трансферную кампанию, сообщает Mirror.

Читайте также:

"Ливерпуль" получил возможность сосредоточить все силы на последнем турнире, в котором команда продолжает претендовать на победу. После 29 туров "красные" идут на первом месте в таблице АПЛ и опережают "Арсенал" на 12 баллов.

В клубе разочарованы тем, что "Ливерпуль" не сумел завоевать так называемый требл (три разных титула за сезон — Ред.). Одной из причин считается недостаточно длинная скамейка запасных. Игроки устали, им не хватило сил на все турнира. Летом руководство клуба собирается исправить эту проблему.

Джереми Фримпонг забивает гол на тренировке. Фото: Reuters/Wolfgang Rattay

Кого хочет подписать "Ливерпуль"

Английский клуб активно интересуется правым защитником леверкузенского "Байера" Джереми Фримпонгом. Нидерландский футболист хочет уехать из Германии в конце сезона. Его хотят подписать "Барселона", "Реал" и "ПСЖ", но 24-летний футболист склоняется к переезду в Англию. Трансферная стоимость игрока составляет 50 млн евро. "Красные" поддерживают связь с игроком, который в этом сезоне забил 4 гола и сделал 11 результативных передач.

Милош Керкеш во время матча за "Борнмут". Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Одновременно с этим "Ливерпуль" хочет укрепить и левый фланг. С этой целью руководство клуб планирует трансфер Милоша Керкеша из "Борнмута". Скауты "красных" больше года наблюдают за карьерой футболиста. "Вишни" хотели бы сохранить 21-летнего венгерского защитника, но "Ливерпуль" собирается сделать очень выгодное предложение.

Напомним, Руслан Ротань готовится к уходу из "Александрии", которая не спешит продлевать контракт с тренером.

Сергей Ребров выбирает состав на матч с Бельгией — анализирует варианты в линии атаки команды.

Артем Милевский мог уехать на ВЛК, но сотрудники ТЦК отпустили его во время проверки документов.

Киевское "Динамо" отказалось отпускать Руслана Нещерета в другой амбициозный украинский клуб.