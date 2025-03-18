Милевский рассказал, как сотрудники ТЦК отпустили его рано утром

Артем Милевский в матче за "Минай". Фото: УНИАН

Бывший форвард сборной Украины Артем Милевский вспомнил о своем опыте общения с представителями ТЦК. Эта история произошла со спортсменом в Одессе.

У известно футболиста проверили документы, но не забрали его на ВЛК, о чем сам Милевский рассказал в Telegram-канале.

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Артем Милевский с девушкой. Фото: instagram.com/timi1010/

Встреча Милевского с ТЦК

Компания бывшего форварда "Динамо" попросила рано утром съездить за шампанским. Милевский вызвал такси и по пути заехал на заправку. В 5:30 утра Артем купил по хот-догу себе и таксисту. В этот момент к нему подошел сотрудник ТЦК.

Милевского попросили предъявить документы. Он уже достал телефон с приложением "Дия", но в этот момент Артема узнал другой представитель военной комендатуры. Он попросил отпустить известного футболиста.

"Я взял свой пакет, сел в машину, протянул водителю хот-дог и попросил таксиста поскорее уехать, пока никто не передумал", — рассказал Милевский.

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