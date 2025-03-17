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Месси растоптал футболку Барселоны перед болельщиками

17 марта 2025 19:19
Иван Крутогоров - Редактор
Месси разочаровал болельщиков Барселоны грубым поступком
Лионель Месси во время матча. Фото: Reuters/Dale Zanine
Иван Крутогоров - Редактор

В четвертом туре чемпионата MLS "Интер Майами" обыграл на выезде "Атланту Юнайтед". Перед стартом поединка Лионель Месси оказался в эпицентре неловкой ситуации

Аргентинский футболист наступил на футболку своего бывшего клуба, сообщает Marca

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В рамках четвертого тура "Интер Майами" обыграл "Атланту Юнайтед" со счетом 2:1 и сохранил лидерство в Восточной конференции MLS. Лионель Месси помог своей команде сравнять счет в середине первого тайма. Это дебютный гол аргентинца в нынешней кампании. 

Лионель Месси
Лионель Месси во время атаки. Фото: Reuters/Dale Zanine

Скандал с участием Месси 

Во время выхода футболистов "Интера" на поле произошел неприятный эпизод. Один из болельщиков уронил на поле с трибуны футболку "Барселоны". Не исключено, что таким образом он хотел получить автограф 37-летнего Месси. 

Однако мысль Лионеля были где-то в другом месте. Он не увидел футболку и случайно наступил на нее. Месси даже не понял, что произошло, и спокойно пошел дальше. А вот бывший защитник "Барселоны" Жорди Альба, который шел следом за Лео Месси, все прекрасно видел, но тоже не остановился, чтобы поднять футболку. 

Лионель Месси
Лионель Месси наступает на футболку. Фото: скриншот X

Недавно стало известно, что Месси летом хотел бы хотя бы ненадолго вернуться в "Барселону", которую он покинул еще в 2021 году. 

Напомним, бывший тренер олимпийской сборной Украины Руслан Ротань может возглавить известную команду. 

Анатолий Трубин летом получит сразу несколько предложений по поводу продолжения карьеры. 

Александр Поворознюк спровоцировал скандал с одним из футболистов "Ингульца". 

"Полесье" претендовало на еще одного футболиста "Динамо", но столкнулось с решительной позицией киевского клуба. 

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