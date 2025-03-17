Месси разочаровал болельщиков Барселоны грубым поступком

Лионель Месси во время матча. Фото: Reuters/Dale Zanine

В четвертом туре чемпионата MLS "Интер Майами" обыграл на выезде "Атланту Юнайтед". Перед стартом поединка Лионель Месси оказался в эпицентре неловкой ситуации.

Аргентинский футболист наступил на футболку своего бывшего клуба, сообщает Marca.

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В рамках четвертого тура "Интер Майами" обыграл "Атланту Юнайтед" со счетом 2:1 и сохранил лидерство в Восточной конференции MLS. Лионель Месси помог своей команде сравнять счет в середине первого тайма. Это дебютный гол аргентинца в нынешней кампании.

Лионель Месси во время атаки. Фото: Reuters/Dale Zanine

Скандал с участием Месси

Во время выхода футболистов "Интера" на поле произошел неприятный эпизод. Один из болельщиков уронил на поле с трибуны футболку "Барселоны". Не исключено, что таким образом он хотел получить автограф 37-летнего Месси.

MESSI STEPS ON A BARCELONA JERSEY BY ACCIDENT! 🚨



Messi unintentionally stepped on a Blaugrana jersey after a fan quickly threw it as he was heading out to warm up on the field!💥👕#fcbarcelona #barcelona #messi #leomessi #barca #intermiami #interdemiami #mls pic.twitter.com/2dve3H9b7P — MARCA in English 🇺🇸 (@MARCAinENGLISH) March 17, 2025

Однако мысль Лионеля были где-то в другом месте. Он не увидел футболку и случайно наступил на нее. Месси даже не понял, что произошло, и спокойно пошел дальше. А вот бывший защитник "Барселоны" Жорди Альба, который шел следом за Лео Месси, все прекрасно видел, но тоже не остановился, чтобы поднять футболку.

Лионель Месси наступает на футболку. Фото: скриншот X

Недавно стало известно, что Месси летом хотел бы хотя бы ненадолго вернуться в "Барселону", которую он покинул еще в 2021 году.

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