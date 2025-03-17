Месси разочаровал болельщиков Барселоны грубым поступком

Месси растоптал футболку Барселоны перед болельщиками
В четвертом туре чемпионата MLS "Интер Майами" обыграл на выезде "Атланту Юнайтед". Перед стартом поединка Лионель Месси оказался в эпицентре неловкой ситуации.
Аргентинский футболист наступил на футболку своего бывшего клуба, сообщает Marca.
В рамках четвертого тура "Интер Майами" обыграл "Атланту Юнайтед" со счетом 2:1 и сохранил лидерство в Восточной конференции MLS. Лионель Месси помог своей команде сравнять счет в середине первого тайма. Это дебютный гол аргентинца в нынешней кампании.
Скандал с участием Месси
Во время выхода футболистов "Интера" на поле произошел неприятный эпизод. Один из болельщиков уронил на поле с трибуны футболку "Барселоны". Не исключено, что таким образом он хотел получить автограф 37-летнего Месси.
MESSI STEPS ON A BARCELONA JERSEY BY ACCIDENT! 🚨— MARCA in English 🇺🇸 (@MARCAinENGLISH) March 17, 2025
Messi unintentionally stepped on a Blaugrana jersey after a fan quickly threw it as he was heading out to warm up on the field!💥👕#fcbarcelona #barcelona #messi #leomessi #barca #intermiami #interdemiami #mls pic.twitter.com/2dve3H9b7P
Однако мысль Лионеля были где-то в другом месте. Он не увидел футболку и случайно наступил на нее. Месси даже не понял, что произошло, и спокойно пошел дальше. А вот бывший защитник "Барселоны" Жорди Альба, который шел следом за Лео Месси, все прекрасно видел, но тоже не остановился, чтобы поднять футболку.
Недавно стало известно, что Месси летом хотел бы хотя бы ненадолго вернуться в "Барселону", которую он покинул еще в 2021 году.
Напомним, бывший тренер олимпийской сборной Украины Руслан Ротань может возглавить известную команду.
Анатолий Трубин летом получит сразу несколько предложений по поводу продолжения карьеры.
Александр Поворознюк спровоцировал скандал с одним из футболистов "Ингульца".
"Полесье" претендовало на еще одного футболиста "Динамо", но столкнулось с решительной позицией киевского клуба.
Читайте Новини.LIVE!