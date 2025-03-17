Динамо отказалось отдавать в Полесье будущего лидера команды

Руслан Нещерет и капитан "Динамо" Виталий Буяльский. Фото: пресс-служба клуба

Один из футболистов "Динамо" и сборной Украины мог выступать за "Полесье" во второй половине нынешнего сезона. Житомирская команда пыталась арендовать игрока.

"Динамо" ответило категорическим отказом, у клуба была на то важная причина, сообщает Telegram-канал "Inside UPL".

Читайте также:

Полузащитник Александр Андриевский мог оказаться не единственным бывшим игроком "Динамо" в составе "Полесья". Житомирская команда пыталась подписать еще одного футболиста "бело-синих", но столичный клуб не принял то предложение.

Руслан Нещерет на тренировке. Фото: пресс-служба "Динамо"

Кого хотело подписать "Полесье"

Тренерский штаб житомирской команды искал молодого и амбициозного вратаря, который мог бы составить конкуренцию Евгению Волынцу. С этой целью был отправлен запрос в "Динамо" по поводу аренды Руслана Нещерета. "Полесье" было готово даже продать своего резервного голкипера Олега Кудрика.

Однако в "Динамо" уже готовились к уходу Георгия Бущана, который перебрался в один из клубов Саудовской Аравии. В отсутствии многолетнего лидера "бело-синих" место в воротах получил Руслан Нещерет, который давно ждал шанс проявить себя. Именно по этой причине "Динамо" не согласилось с запросом из "Полесья".

Напомним, у другого украинского голкипера Анатолия Трубина появятся предложения от клубов из Германии и Италии.

Руслан Ротань может уйти с поста главного тренера "Александрии" даже в случае победы в чемпионской гонке УПЛ.

Александр Поворознюк придумал новое наказание для одного из футболистов "Ингульца".

Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич уступит место наставника "горняков" молодому и амбициозному специалисту.