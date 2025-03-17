Шахтер заменит Пушича одним из двух известных европейских тренеров

Марино Пушич после победы "Шахтера". Фото: пресс-служба клуба

Донецкий "Шахтер" может отправить в отставку главного тренера команды Марино Пушича. Такой вариант развития событий ожидается летом этого года.

Пушич столкнулся с ультиматумом, который будет сложно выполнить, сообщил журналист Игорь Бурбас.

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Тренер Франческо Фариоли (в центре) с игроками "Аякса". Фото: instagram.com/francescofarioli/

Кандидаты на пост наставника "Шахтера"

Известно о как минимум двух специалистах, имена которых фигурируют в списке потенциальных кандидатов на должность наставника "горняков". Первым из них оказался 35-летний итальянец Франческо Фариоли. Он работает главным тренером "Аякса", который лидирует в чемпионате Нидерландов.

Эдин Терзич перед матчем Лиги чемпионов. Фото: Reuters

Также в этом списке есть фамилия Эдина Терзича. Он известен по работе на нескольких должностях в дортмундской "Боруссией". Ранее 42-летний наставник выиграл со "шмелями" Кубок Германии в те времена, когда цвета команды защищали Эрлинг Холанн и Джуд Беллингем. Эта кандидатура является креатурой Дарио Срны.

Однако в списке кандидатов на пост главного тренера "Шахтера" не оказалось украинских специалистов, хотя недавно стало известно, что Руслан Ротань летом может уйти из "Александрии".

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