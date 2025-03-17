Ребров заявил, как сборная Украины решит проблему отсутствия Мудрика

Сергей Ребров во время тренировки. Фото: instagram.com/uafukraine/

Сборная Украины через несколько дней проведет первый матч плей-офф против национальной команды Бельгии. Главный тренер "сине-желтых" Сергей Ребров поделился новостями об игроках.

Наставник ответил на многие важные вопросы о команде в интервью YouTube-каналу "Футбол 360".

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В четверг, 20 мая, сборная Украины сыграет первый поединок плей-офф Лиги Наций с Бельгией. За неделю до этого "сине-желтые" начали подготовительный сбор, в котором приняли участие футболисты молодежной команды и ближайшего резерва. Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров поблагодарил и футболистов, и клубы, которые отпустили игроков в национальную команду. Наставник поделился впечатлениями от тренировок своих подопечных.

Андрей Ярмоленко в сборной Украины. Фото: instagram.com/uafukraine/

Ярмоленко и выбор форварда

Сергей Ребров подтвердил, что на тренировке национальной команды царит хорошая атмосфера. Он отдельно поблагодарил Андрея Ярмоленко, который на одном из занятий был самым активным игроком в составе "сине-желтых". Тренер считает, что опытный полузащитник по-прежнему полезен для сборной и киевского "Динамо". А о рекорде результативности в национальной команде Ярмоленко не думает.

Наставник сборной Украины понимает, что в его распоряжение есть три форварда, которые набрали хорошую форму. Однако Ребров пока не решил, какой состав выставит на матчи с Бельгией. Тренер не знает, будет ли его команда играть в два нападающих. Он лишь надеется, что никто не получит травму до противостояния с Бельгией.

Сергей Ребров в окружении своих подопечных. Фото: instagram.com/uafukraine/

Проблема Мудрика

Тренерский штаб Реброва уже думает над тем, кто заменит в основном составе вингера лондонского "Челси" Михаила Мудрика, который до сих пор не получил разрешения вернуться в футбол. Ребров уже отрабатывает некоторые варианты непосредственно во время тренировок и двусторонних матчей.

По мнению тренера важно, чтобы все футболисты, которые выступают за зарубежные клубы, приехали в национальную команду без травм. Он сумеет компенсировать отсутствие Мудрика, но важно не забывать, что противостояния с Бельгией продлится два матча.

Напомним, был определен оптимальный состав сборной Украины на первый поединок против Бельгии.

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