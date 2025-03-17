Ребров заявив, як збірна України вирішить проблему відсутності Мудрика

Сергій Ребров під час тренування. Фото: instagram.com/uafukraine/

Збірна України за кілька днів проведе перший матч плей-оф проти національної команди Бельгії. Головний тренер "синьо-жовтих" Сергій Ребров поділився новинами про гравців.

Наставник відповів на багато важливих питань про команду в інтерв'ю YouTube-каналу "Футбол 360".

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У четвер, 20 травня, збірна України зіграє перший поєдинок плей-оф Ліги Націй із Бельгією. За тиждень до цього "синьо-жовті" розпочали підготовчий збір, у якому взяли участь футболісти молодіжної команди та найближчого резерву. Головний тренер збірної України Сергій Ребров подякував і футболістам, і клубам, які відпустили гравців до національної команди. Наставник поділився враженнями від тренувань своїх підопічних.

Андрій Ярмоленко у збірній України. Фото: instagram.com/uafukraine/

Ярмоленко і вибір форварда

Сергій Ребров підтвердив, що на тренуванні національної команди панує хороша атмосфера. Він окремо подякував Андрію Ярмоленку, який на одному із занять був найактивнішим гравцем у складі "синьо-жовтих". Тренер вважає, що досвідчений півзахисник, як і раніше, корисний для збірної та київського "Динамо". А про рекорд результативності в національній команді Ярмоленко не думає.

Наставник збірної України розуміє, що в його розпорядження є три форварди, які набрали хорошу форму. Однак Ребров поки не вирішив, який склад виставить на матчі з Бельгією. Тренер не знає, чи буде його команда грати у два нападники. Він лише сподівається, що ніхто не отримає травму до протистояння з Бельгією.

Сергій Ребров в оточенні своїх підопічних. Фото: instagram.com/uafukraine/

Проблема Мудрика

Тренерський штаб Реброва вже думає над тим, хто замінить в основному складі вінгера лондонського "Челсі" Михайла Мудрика, який досі не отримав дозволу повернутися у футбол. Ребров уже відпрацьовує деякі варіанти безпосередньо під час тренувань і двосторонніх матчів.

На думку тренера важливо, щоб усі футболісти, які виступають за зарубіжні клуби, приїхали до національної команди без травм. Він зуміє компенсувати відсутність Мудрика, але важливо не забувати, що протистояння з Бельгією триватиме два матчі.

Нагадаємо, було визначено оптимальний склад збірної України на перший поєдинок проти Бельгії.

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