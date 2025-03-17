Гравець Інгульця після погрози Поворознюка ледь не потрапив у ТЦК

Олександр Поворознюк. Фото: скриншот

В "Інгульці" втечею та скандалом завершилося розірвання контракту з захисником команди Михайлом Шершнем. Гравець навіть міг потрапити в ТЦК.

Про це в ефірі "ТаТоТаке" розповів футболіст "Інгульця" Олександр Козак.

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За словами Козака, головний тренер "Інгульця" Василь Кобін вирішив, що Шершень більше не потрібен команді. Гравцеві, у якого закінчувався контракт, запропонували або продовжити угоду на тих самих умовах, або перейти до U-19. Шершень обрав інший шлях і попросив тренера відпустити його.

Козак зазначив, що Кобін відправив Михайла до президента клубу Олександра Поворознюка, заздалегідь налаштувавши того проти Шершня. Керівнику клубу, начебто, тренер доніс, що гравець нібито вже домовився з іншою командою. Тому під час зустрічі захисник зіткнувся з негативним ставленням і почув чимало критики на свою адресу.

Шершню вдалося домовитися про розірвання контракту за умови виплати певної суми, але він почув від Поворознюка погрозу, що клуб віддає ТЦК всіх гравців, які погано йдуть з команди.

"Невдовзі після цього до Михайла підійшли двоє людей, але йому вдалося уникнути неприємностей — він швидко сів у свою машину й поїхав", — додав Козак.

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