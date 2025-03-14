Україна — Бельгія: де і коли дивитися онлайн матчу Ліги Націй

Гравці збірної України дякують уболівальникам. Фото: УАФ

Два березневі матчі збірної України стануть визначальними для подальшої роботи Сергія Реброва в команді. "Синьо-жовті" зіграють у плей-оф Ліги Націй із Бельгією. Портал Новини.LIVE проведе пряму текстову онлайн-трансляцію обох поєдинків.

Уже 20 і 23 березня на збірну України чекає протистояння з міцною Бельгією, яка нещодавно змінила головного тренера. Ці команди зустрічалися на груповому етапі Євро-2024 і зіграли внічию без голів. Однак відтоді в обох команд багато чого змінилося. "Синьо-жовті" є аутсайдером пари, але це не означає, що "червоні дияволи" зуміють взяти гору.

Читайте також:

Де і коли дивитися матч Україна — Бельгія

У четвер, 20 березня, "синьо-жовті" приймуть команду Руді Гарсії в Іспанії на стадіоні "Нуева-Кондоміна" в місті Мурсія. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Цей поєдинок збірної України, як і всі інші матчі національної команди, можна буде безплатно переглянути на регіональних телеканалах Суспільного телебачення ("Суспільне Київ", "Суспільне Дніпро" тощо). Також протистояння транслюватиме медіасервіс Megogo. Портал Новини.LIVE безкоштовно проведе текстову трансляцію матчу.

Роман Яремчук в обіймах партнерів по команді. Фото: УАФ

Ці команди зустрічалися на чемпіонаті Європи з футболу 2024 року. У рамках третього туру Україна і Бельгія зіграли внічию з рахунком 0:0. Команді Реброва була потрібна тільки перемога, і той результат означав для неї виліт із турніру. Бельгія пройшла до наступної стадії, де програла Франції (0:1).

За підсумками результатів Ліги Націй-2024 бельгійці посіли 3 місце в групі 2 Ліги А. "Червоних дияволів" випередили Франція та Італія, четверту сходинку посів Ізраїль. Незабаром після цього пост головного тренера збірної Бельгії зайняв француз Руді Гарсія, а Доменіко Тедеско пішов у відставку.

Збірна України тільки в останніх турах забезпечила собі 2 місце в групі 1 Ліги В. Попереду опинилася Чехія, Грузія та Албанія посіли третє і четверте місце.

Переможець протистояння Україна — Бельгія виступатиме в Лізі А наступного розіграшу турніру.

Кадрова ситуація у збірній України

Сергій Ребров не викликав до команди кількох футболістів, які в недавньому минулому були важливими виконавцями для "синьо-жовтих". І якщо Володимир Бражко після травми зосередиться на виступі за молодіжну команду, то відсутність віцекапітана Олександра Зінченка дивує.

Андрій Ярмоленко на тренуванні. Фото: УАФ

Захисник справді рідко виходив на поле у складі "Арсеналу" в останні місяці. Однак нещодавно головний тренер англійської команди поставив футболіста в основний склад на нову позицію в центрі поля. Зінченко добре відіграв матч і забив дебютний гол у Лізі чемпіонів. Наставник лондонців визнав, що футболіст набрав хорошу форму. Реброву такий гравець міг би бути корисним.

При цьому важливо відзначити повернення до складу збірної України лідера "Динамо" Андрія Ярмоленка. Останнім часом він отримував виклик тільки до резервного списку команди, проте цього разу тренерський штаб "синьо-жовтих" змінив думку. І, зрозуміло, Михайло Мудрик не зможе зіграти за національну команду. Результат його повторної проби на допінг досі не відомий.

Нагадаємо, стало відомо, хто може очолити збірну України в разі відставки Сергія Реброва.

Тим часом у київському "Динамо" стався новий скандал через відмову гравця повертатися в клуб.

Колишній український футболіст і тренер виявився зниклим безвісти на фронті в Донецькій області.

Захисник збірної України Олександр Караваєв назвав причину звільнення з київського "Динамо".