Український футболіст зник безвісти після бою під Покровськом

Роман Максимюк у лавах ЗСУ. Фото: Instagram Святослава Сироти

Відомий спортсмен Роман Максимюк може вважатися зниклим безвісти на фронті. Він захищав Україну у складі одного з підрозділів ЗСУ.

Деталі трагедії повідомив на своїй сторінці у Facebook колишній футбольний голкіпер Святослав Сирота.

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Роман Максимюк добровільно приєднався до армії та зі зброєю в руках боровся проти російських окупантів. В останні місяці він ніс службу в Донецькій області, обороняв Покровськ.

Святослав Сирота написав, що з його колишнім колегою майже не було зв'язку. Максимюк передавав вісті про себе за допомогою інших бійців. Однак наприкінці січня цей зв'язок припинився. Роман зник безвісти. Є ймовірність, що він досі живий, але про подальшу долю колишнього спортсмена нічого не відомо. Сирота хоче, щоб українці пам'ятали Максимюка та його подвиг.

Роман Максимюк (праворуч) проти Дентіньо з "Шахтаря" 2011 року. Фото: УНІАН

Що відомо про Романа Максимюка

Вихованець івано-франківського футболу встиг пограти у складі "Прикарпаття" в останній рік існування СРСР. Надалі виступав на позиції лівого півзахисника за чимало українських команд, серед яких "Дніпро", "Динамо" та "Волинь", де також працював тренером після завершення кар'єри. Крім луцької команди, працював із "Вересом" та "Тернополем".

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