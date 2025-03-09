Український футболіст Олексій Шубін загинув на війні з Росією

Український футболіст та воїн Олексій Шубін. Фото: УАФ

Україна, на жаль, продовжує втрачати захисників на війні з Російською Федерацією. Свої життя у боротьбі проти окупантів віддають і спортсмени.

Колишній український футболіст Олексій Шубін загинув на фронті під час виконання бойового завдання, повідомляє УАФ.

Читайте також:

Раніше про загибель Шубіна повідомляли ЗМІ. Загиблий захисник був вихованцем УФК "Дніпро".

Що відомо про Олексія Шубіна

В УАФ зазначають, що Олексій Шубін загинув під час виконання бойового завдання поблизу Липців Харківської області внаслідок удару FPV-дрону.

Шубін за свою футбольну кар'єру встиг пограти у "Шахтарі" з Павлограду, запорізькому "Торпедо", нікопольському "Металурзі", черкаському "Дніпрі" та чернігівській "Десні", Певний час він також грав у Білорусі.

У ЗМІ зазначають, що за свою службу Олексій Шубін отримав нагороду від головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Нагадаємо, головний тренер збірної України Сергій Ребров має в резерві деяких гравців, яких можна було б викликати на матчі проти Бельгії.

Марино Пушич скоро може залишити "Шахтар". Вже відомо, хто може замінити нинішнього тренера "гірників".

Український легкоатлет Олег Дорощук здобув історичне золото на чемпіонаті Європи в Нідерландах.

Львівські "Карпати" можуть покарати за зникнення одного із працівників клубу.