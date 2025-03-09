Український футболіст Олексій Шубін загинув на війні з Росією

Відомий український футболіст загинув на фронті
Україна, на жаль, продовжує втрачати захисників на війні з Російською Федерацією. Свої життя у боротьбі проти окупантів віддають і спортсмени.
Колишній український футболіст Олексій Шубін загинув на фронті під час виконання бойового завдання, повідомляє УАФ.
Раніше про загибель Шубіна повідомляли ЗМІ. Загиблий захисник був вихованцем УФК "Дніпро".
Що відомо про Олексія Шубіна
В УАФ зазначають, що Олексій Шубін загинув під час виконання бойового завдання поблизу Липців Харківської області внаслідок удару FPV-дрону.
Шубін за свою футбольну кар'єру встиг пограти у "Шахтарі" з Павлограду, запорізькому "Торпедо", нікопольському "Металурзі", черкаському "Дніпрі" та чернігівській "Десні", Певний час він також грав у Білорусі.
У ЗМІ зазначають, що за свою службу Олексій Шубін отримав нагороду від головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.
Нагадаємо, головний тренер збірної України Сергій Ребров має в резерві деяких гравців, яких можна було б викликати на матчі проти Бельгії.
Марино Пушич скоро може залишити "Шахтар". Вже відомо, хто може замінити нинішнього тренера "гірників".
Український легкоатлет Олег Дорощук здобув історичне золото на чемпіонаті Європи в Нідерландах.
Львівські "Карпати" можуть покарати за зникнення одного із працівників клубу.
Читайте Новини.LIVE!