Карпати покарають за втечу колишнього топменеджера Авдиша — що відомо

Колишній топменеджер "Карпат" Олег Авдиш. Фото: instagram.com/o.avdysh

Львівські "Карпати" потрапили у скандал, пов'язаний із зникненням їхнього топменеджера Олега Авдиша під час перебування за кордоном. Тепер на клуб можуть чекати санкції.

У "Карпат" можуть виникнути серйозні проблеми при оформленні документів для участі в змаганнях та тренувальних зборах за кордоном, пише Sport.ua.

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Олег Авдиш. Фото: instagram.com/o.avdysh

Що відомо

За даними ЗМІ, після зникнення за кордоном Олега Авдиша, яке сталося під час перебування клубу за кордоном, офіс спорту Львівської міськради вирішив відреагувати.

Там нібито не планують надалі давати дозвіл на виїзд за межі України представникам "Карпат".

Як відомо, Олег Авдиш зник в аеропорту Кракова, коли "Карпати" транзитом через Польщу поверталися в Україну з Туреччини.

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