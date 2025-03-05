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Збірна України отримала неочікуване підсилення з Туреччини

5 березня 2025 12:45
Максим Коваленко - Редактор
Ребров отримав посилення для збірної України перед матчем із Бельгією
Тренери збірної України з футболу. Фото: instagram.com/rebrov_serhiy
Максим Коваленко - Редактор

У стані національної збірної України напередодні матчів з Бельгією у Лізі націй є хороша кадрова новина. Один із важливих гравців команди повернувся до тренувань.

Вінгер турецького "Трабзонспора" Олександр Зубков вже тренується після пошкодження, яке отримав в одному з минулих матчів, повідомив журналіст Фуркан Челік.

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Українець є на недавніх фото тренування команди. Схоже, поки що він тренується окремо від загальної групи. 

Зубков та травма

Раніше головний тренер "Трабзонспора" Шенол Гюнеш говорив, що у Зубкова невелике розтягнення. 

Олександр Зубков отримав травму у матчі кубка проти "Різеспора", який відбувся 26 лютого. Тоді його замінили на 37 хвилині. 

Цього сезону українець зіграв за свій новий клуб п'ять матчів у всіх турнірах, в яких оформив одну гольову передачу. 

"Трабзонспор" зараз знаходиться на 9 позиції в турнірній таблиці чемпіонату Туреччини. 

Збірна України проведе матчі Ліги націй проти Бельгії 20 та 23 березня. 

Нагадаємо, гравець збірної України та лондонського "Челсі" Михайло Мудрик перервав мовчання щодо допінг-скандалу. 

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