Ребров отримав посилення для збірної України перед матчем із Бельгією

Тренери збірної України з футболу. Фото: instagram.com/rebrov_serhiy

У стані національної збірної України напередодні матчів з Бельгією у Лізі націй є хороша кадрова новина. Один із важливих гравців команди повернувся до тренувань.

Вінгер турецького "Трабзонспора" Олександр Зубков вже тренується після пошкодження, яке отримав в одному з минулих матчів, повідомив журналіст Фуркан Челік.

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Українець є на недавніх фото тренування команди. Схоже, поки що він тренується окремо від загальної групи.

🚨Trabzonspor’da Zubkov ile Dragus geri döndü. Zubkov takımdan ayrı, Dragus takımla birlikte çalıştı. pic.twitter.com/6GgHJvMbrq — Furkan Çelik (@furkan_celik4) March 4, 2025

Зубков та травма

Раніше головний тренер "Трабзонспора" Шенол Гюнеш говорив, що у Зубкова невелике розтягнення.

Олександр Зубков отримав травму у матчі кубка проти "Різеспора", який відбувся 26 лютого. Тоді його замінили на 37 хвилині.

Цього сезону українець зіграв за свій новий клуб п'ять матчів у всіх турнірах, в яких оформив одну гольову передачу.

"Трабзонспор" зараз знаходиться на 9 позиції в турнірній таблиці чемпіонату Туреччини.

Збірна України проведе матчі Ліги націй проти Бельгії 20 та 23 березня.

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