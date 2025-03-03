Найбагатший футболіст за всю історію України, стало відомо хто він і скільки заробив

Андрій Шевченко, Олег Блохін та колишній президент України Віктор Янукович. Фото: УНІАН

Колишній форвард та головний тренер збірної України Андрій Шевченко виявився найуспішнішим футболістом в історії країни. Тридцять останніх років він залишається однією з центральних фігур нашого спорту.

Не дивно, що саме Шевченко став найзабезпеченішим представником українського футболу. Яку суму йому вдалося заробити? Портал Новини.LIVE наводить актуальні дані.

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Андрій Шевченко перед матчем збірної України. Фото: УНІАН

Перша зарплата в "Динамо"

Андрій Шевченко був однією з головних футбольних зірок світу всього 20 років тому. Він став одним із перших представників успішного експорту українського спорту в Європу. Але ж усього цього могло не бути, оскільки перша велика зарплата гравця закрутила йому голову. Він обзавівся шкідливими звичками, опинився в поганій компанії. Однак тренери "Динамо" допомогли юному спортсмену зосередитися на футболі, а сам він виявився досить мудрим, щоб зробити правильний вибір. І цей вибір визначив усю подальшу кар'єру Андрія Шевченка.

Майбутню зірку футболу перевели в основну команду "Динамо" 1994 року, у листопаді форвард дебютував у складі "біло-синіх" і став заробляти 1 тисячу доларів. Величезні гроші на той час! Усього за п'ять років він став лідером київської команди, а потім і збірної України. У цьому статусі Шевченко перейшов у "Мілан" 1999 року. "Россонері" заплатили за нього 25 млн євро, що довгий час залишалося клубним рекордом "Динамо".

Андрій Шевченко святкує гол. Фото: УНІАН

Життя у статусі зірки

Керівництво "Мілана" кілька разів підвищувало зарплату молодому форварду, який допоміг команді стати одним із найуспішніших клубів світу тих років. Шевченко почав в Італії з 2 млн євро за сезон. До кінця перебування у складі "россонері" його зарплата зросла до 7 млн євро.

Шевченко справді був головним голеадором і однією із зірок "Мілана". Його дії у фіналах Ліги чемпіонів допомогли "россонері" вибороти цей трофей, а в другому випадку поступитися ним англійському "Ліверпулю". Українець двічі ставав найкращим бомбардиром Серії А, виграв чемпіонат Італії, національний Кубок і Лігу чемпіонів.

Етап кар'єри в "Челсі" заведено вважати невдалим. Однак у Лондоні Шевченко завоював три трофеї й заробляв 8 млн євро на рік. Ставка лондонців на українця не виправдалася, і українець повернувся в "Динамо". За два з лишком роки в київському клубі сім'я Суркісів заплатила Андрію Миколайовичу 5 млн євро.

Андрій Шевченко як тренер збірної України. Фото: УНІАН

Тренерська кар'єра

Завершальним акордом на полі для Шевченка стала участь у Євро-2012, де збірна України в драматичній боротьбі не змогла вийти з групи. Але лідер команди допоміг їй здобути перемогу над Швецією (2:1) попри травму.

Футболіст не пішов зі спорту після того, як "повісив бутси" на цвях. Він пройшов навчання на тренерських курсах і вже 2016 року він став помічником Миколи Фоменка у збірній України. Влітку того ж року він очолив національну команду і в підсумку вивів її на Євро-2020, де "синьо-жовті" дійшли до чвертьфіналу. Зарплата наставника становила 2,5 млн євро на рік.

З листопада 2021 по січень 2022 року Шевченко працював головним тренером італійського "Дженоа". Команда перебувала в кризі, і український фахівець не зміг вплинути на ситуацію. Спочатку він підписав із генуезцями контракт на три роки із зарплатою у 2 млн євро на рік.

У 2022 році Шевченко провів переговори з Федерацією футболу Польщі, але сторони не дійшли спільної згоди. Українець не зміг очолити місцеву збірну.

Андрій Шевченко на чолі УАФ. Фото: УНІАН

Наприкінці січня 2024 року Шевченка було одноголосно обрано президентом УАФ. Згідно з інформацією журналіста Ігоря Бурбаса, колишній капітан збірної України заробляє 50 тисяч доларів на місяць (близько 2,1 млн грн). Однак офіційно ці дані не були підтверджені.

Додатковим джерелом доходу для Шевченка завжди були рекламні контракти. Він був обличчям просування спортивних товарів, алкогольних напоїв, мобільного зв'язку і навіть будівельного бізнесу. Під час італійського відрізка кар'єри Шевченко нерідко виходив на подіум у костюмах від модельного дому Джорджо Армані, з яким підтримував дружні стосунки. Гонорар українця за один рекламний ролик сягав 30 тисяч євро.

За всю кар'єру Андрій Шевченко заробив понад 60 млн євро, що робить його найбагатшим українським футболістом. Однак куди більш важливе явище на національний і світовий спорт справила сама кар'єра гравця, володаря "Золотого м'яча" 2004 року.

Нагадаємо, не всім українським футболістам, які вирішили продовжити кар'єру за кордоном, вдалося домогтися тих самих успіхів, що й Андрію Шевченку, — згадаємо гравців, на прорив яких уболівальники вже не розраховують.

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