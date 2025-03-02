Дружина Юхима Коноплі через сукні та підбори засмучена життям у Львові

Дружина футболіста Шахтаря поскаржилася на життя у Львові
Дружина футболіста донецького Шахтаря Юхима Коноплі повернулася з тривалого відпочинку в Дубаї в Україну. Оскільки Шахтар базується у Львові, дівчина також мешкає зараз у найбільшому місті Західної України.
У соцмережах Анастасія Конопля в Instagram висловилася про проблему, яка хвилює її після переїзду.
Дівчина активно веде свій Instagram, але там поки що лише 15 тисяч фоловерів.
Які проблеми в Анастасії Коноплі виникли в Україні
Після того як вона тривалий час відпочивала в Дубаї, а потім літала до чоловіка в Туреччину, де проходили збори "Шахтаря", дівчина повернулася в холодну Україну.
Ймовірно, Конопля не хотіла сказати нічого поганого про Львів, а лише зазначила, що в місті поки що нікуди піти в сукні та на підборах, щоб продемонструвати своє спортивне тіло.
"У Львові забула, що таке сукні та підбори. Доводиться вбиратися в спортзал", — написала Конопля.
Нагадаємо, Олександр Алієв уперше показав свою нову дівчину на публіці.
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