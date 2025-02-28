Алієв уперше показав свою нову дівчину — що про неї відомо

Олександр Алієв на презентації у своїй новій команді. Фото: instagram.com/aliev_sasha8/

Колишній півзахисник київського "Динамо" та збірної України з футболу Олександр Алієв нещодавно знайшов не тільки нову команду, а й знайшов другу половинку. Відомий спортсмен показав, який вигляд має його дівчина.

Алієв опублікував фотографії зі своєю коханою на сторінці в Instagram.

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Український футболіст Олександр Алієв відомий завдяки своїм спортивним навичкам, волонтерській діяльності та службі в Територіальній обороні. Про особисте життя півзахисник не любить розповідати. Він розлучився з дружиною понад десять років тому. Пара розлучилася не в дружніх стосунках.

Періодично в пресі з'являються подробиці скандального розлучення Алієва з колишньою дружиною. Водночас колишній футболіст не демонстрував готовності присвятити себе новим стосункам. Він не з'являвся з дівчатами на публіці, не присвячував їм повідомлення в соціальній мережі. Але в останній день зими 2025 року ситуація змінилася.

Олександр Алієв та його дівчина. Фото: instagram.com/aliev_sasha8/

Нова дівчина Алієва

В Instagram спортсмена несподівано з'явилися історії з фотографіями, на яких Олександр обіймається з невідомою блондинкою. Раніше футболіст не оголошував про те, що його серце знову зайняте.

Поки не відомо, хто став новою обраницею Алієва. Дівчина ласкаво обіймає спортсмена, а він називає її "Сонце" і "Моє небо".

Нагадаємо, Олександр Алієв народився в Росії, але пов'язав життя з Україною. Деякі футболісти вчинили рівно навпаки — розповідаємо, як склалися їхні долі.

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