Алієв уперше показав свою нову дівчину — що про неї відомо

Алієв показав свою нову дівчину — що про неї відомо
Колишній півзахисник київського "Динамо" та збірної України з футболу Олександр Алієв нещодавно знайшов не тільки нову команду, а й знайшов другу половинку. Відомий спортсмен показав, який вигляд має його дівчина.
Алієв опублікував фотографії зі своєю коханою на сторінці в Instagram.
Український футболіст Олександр Алієв відомий завдяки своїм спортивним навичкам, волонтерській діяльності та службі в Територіальній обороні. Про особисте життя півзахисник не любить розповідати. Він розлучився з дружиною понад десять років тому. Пара розлучилася не в дружніх стосунках.
Періодично в пресі з'являються подробиці скандального розлучення Алієва з колишньою дружиною. Водночас колишній футболіст не демонстрував готовності присвятити себе новим стосункам. Він не з'являвся з дівчатами на публіці, не присвячував їм повідомлення в соціальній мережі. Але в останній день зими 2025 року ситуація змінилася.
Нова дівчина Алієва
В Instagram спортсмена несподівано з'явилися історії з фотографіями, на яких Олександр обіймається з невідомою блондинкою. Раніше футболіст не оголошував про те, що його серце знову зайняте.
Поки не відомо, хто став новою обраницею Алієва. Дівчина ласкаво обіймає спортсмена, а він називає її "Сонце" і "Моє небо".
Нагадаємо, Олександр Алієв народився в Росії, але пов'язав життя з Україною. Деякі футболісти вчинили рівно навпаки — розповідаємо, як склалися їхні долі.
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