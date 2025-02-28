Ворскла зіткнулася з проблемою перед матчем із Динамо в УПЛ

Головний тренер "Ворскли" Юрій Максимов. Фото: instagram.com/fcvp.official/

Полтавська "Ворскла" зустрінеться з київським "Динамо" в матчі чемпіонату України не в оптимальному складі. На поле не зможуть вийти відразу кілька футболістів.

Участь головного тренера "Ворскли" в управлінні грою команди теж виключена, повідомляє "ТаТоТаке".

Читайте також:

В одному з центральних матчів 19 української Прем'єр-ліги "Ворскла" прийме в Києві місцеве "Динамо". Але полтавська команда буде ослаблена відсутністю головного тренера і кількох футболістів. Усі вони не зможуть з'явитися на полі з різних причин.

Навін Малиш на тренуванні. Фото: instagram.com/fcvp.official/

Хто не допоможе "Ворсклі"

Універсальний футболіст Навін Малиш точно не зіграє проти "Динамо". Права на захисника належать "біло-синім", у Полтаві він виступає на правах оренди. За умовами договору Малиш не має права виходити на поле в матчах проти "Динамо".

Також відомо, що "Ворсклі" не допоможе новачок команди Фернан Фарреон. Полтавці не встигли отримати трансферний сертифікат капітана збірної Коста-Ріки, він не заявлений на гру з "Динамо".

Головний тренер "Ворскли" Юрій Максимов пропустить поєдинок через дискваліфікацію, яку він заробив за підсумками вилучення в матчі минулого туру УПЛ з "Оболонню". За рішенням КДК УАФ наставник полтавців не буде присутній у технічній зоні команди у двох наступних поєдинках поспіль.

Нагадаємо, захисник донецького "Шахтаря" Юхим Конопля перестав потрапляти до основного складу команди — що відомо про причини.

Сергій Ребров обере заміну Михайлу Мудрику в матчах проти збірної Бельгії з кількох кандидатів.

Ці футболісти могли стати лідерами збірної України, але вони вважали за краще виступати за Росію — згадуємо імена таких спортсменів.