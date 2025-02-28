Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Ворскла втратила тренера та двох гравців перед матчем із Динамо arrow

Ворскла втратила тренера та двох гравців перед матчем із Динамо

28 лютого 2025 11:37
Валерій Ковалевич - Редактор
Ворскла зіткнулася з проблемою перед матчем із Динамо в УПЛ
Головний тренер "Ворскли" Юрій Максимов. Фото: instagram.com/fcvp.official/
Валерій Ковалевич - Редактор

Полтавська "Ворскла" зустрінеться з київським "Динамо" в матчі чемпіонату України не в оптимальному складі. На поле не зможуть вийти відразу кілька футболістів.

Участь головного тренера "Ворскли" в управлінні грою команди теж виключена, повідомляє "ТаТоТаке".

Читайте також:

В одному з центральних матчів 19 української Прем'єр-ліги "Ворскла" прийме в Києві місцеве "Динамо". Але полтавська команда буде ослаблена відсутністю головного тренера і кількох футболістів. Усі вони не зможуть з'явитися на полі з різних причин.

Навин Малыш
Навін Малиш на тренуванні. Фото: instagram.com/fcvp.official/

Хто не допоможе "Ворсклі"

Універсальний футболіст Навін Малиш точно не зіграє проти "Динамо". Права на захисника належать "біло-синім", у Полтаві він виступає на правах оренди. За умовами договору Малиш не має права виходити на поле в матчах проти "Динамо".

Також відомо, що "Ворсклі" не допоможе новачок команди Фернан Фарреон. Полтавці не встигли отримати трансферний сертифікат капітана збірної Коста-Ріки, він не заявлений на гру з "Динамо".

Головний тренер "Ворскли" Юрій Максимов пропустить поєдинок через дискваліфікацію, яку він заробив за підсумками вилучення в матчі минулого туру УПЛ з "Оболонню". За рішенням КДК УАФ наставник полтавців не буде присутній у технічній зоні команди у двох наступних поєдинках поспіль.

Нагадаємо, захисник донецького "Шахтаря" Юхим Конопля перестав потрапляти до основного складу команди — що відомо про причини.

Сергій Ребров обере заміну Михайлу Мудрику в матчах проти збірної Бельгії з кількох кандидатів.

Ці футболісти могли стати лідерами збірної України, але вони вважали за краще виступати за Росію — згадуємо імена таких спортсменів.

спорт футбол Динамо УПЛ Ворскла Юрій Максимов
Реклама
Реклама
Реклама