Шахтар покарав свою зірку через бажання піти з клубу

Гравці "Шахтаря" перед матчем. Фото: instagram.com/konoplya_efim26/

Один із футболістів донецького "Шахтаря" перестав потрапляти до основного складу команди напередодні важливих матчів збірної України. Тренерський штаб "гірників" не пояснив спірне рішення.

Юхим Конопля не хоче продовжувати контракт із клубом, повідомив журналіст Ігор Бурбас.

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В останніх матчах на правому фланзі донецького "Шахтаря" грає легіонер Вінісіус Тобіас. Український футболіст Юхим Конопля втратив місце в основному складі "гірників". Згідно з твердженням журналіста Ігоря Бурбаса, бразилець виграв конкуренцію у вихованця "Шахтаря", але є й інші причини такого рішення тренерського штабу.

Юхим Конопля і спортивний директор "Шахтаря" Дарійо Срна. Фото: instagram.com/konoplya_efim26/

Що сталося з Коноплею

Контракт захисника з українським клубом закінчується влітку 2026 року. Футболіст поки що не поспішає продовжувати угоду, але й керівництво клубу не запропонувало Юхиму це зробити. Ба більше, влітку "Шахтар" може продати Коноплю, на якого претендують деякі закордонні клуби.

Юхим Конопля вкидає м'яч з ауту. Фото: instagram.com/konoplya_efim26/

Як заміну гравцеві "гірники" бачать молодого захисника Віталія Сича, який у разі продажу Юхима Коноплі конкуруватиме з Вінісіусом Тобіасом. Ще однією причиною, через яку гравець збірної України опинився в запасі, є перехід футболіста в іншу спортивну агенцію.

У сезоні 2024/2025 Конопля зіграв за "Шахтар" 19 матчів, у яких зробив 2 результативні передачі.

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