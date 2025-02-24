Відставка Реброва: хто очолить збірну України в майбутньому

Відставка Реброва — хто може очолити збірну України
В українських ЗМІ дедалі частіше з’являється інформація про те, що Сергій Ребров може покинути посаду головного тренера збірної України. Причиною цього називають протидію з боку деяких керівників УАФ, які не підтримують наставника.
Якщо Ребров все ж залишить команду, перед Українською асоціацією футболу постане завдання знайти йому заміну.
Наразі Ребров очолює збірну з червня 2023 року. Під його керівництвом команда вийшла на Євро-2024, але там не змогла подолати груповий етап, що багато хто розцінив як провал.
Хто може замінити Реброва?
Одним із головних кандидатів вважають Юрія Вернидуба, який зараз тренує "Кривбас". Цей наставник відомий умінням мотивувати гравців і вибудовувати дисципліновану гру — якості, які в роботі зі збірними часто важливіші за тактичні схеми чи глибокий аналіз.
Вернидуб має досвід роботи в складних умовах: із "Зорею" за постійних кадрових труднощів, із "Шерифом", який перемагав "Реал" і "Шахтар" у Лізі чемпіонів, а також із "Кривбасом", що перевершив очікування. Проте в інтерв’ю тренер неодноразово зазначав, що робота зі збірною та її зірками може бути для нього непростим викликом.
Ще одна цікава кандидатура — Роман Григорчук, якого хвалять за агресивний і атакувальний стиль. Він успішно працював із клубами, зокрема з "Чорноморцем", а нині очолює ЛНЗ. Його призначення могло б додати збірній динаміки й високого пресингу, але брак досвіду на міжнародній арені викликає сумніви.
Третім претендентом може стати Віктор Скрипник, який зараз не має роботи. Він уміє вибудовувати гру навколо сильних центральних півзахисників, що актуально для України через проблеми з вінгерами. Скрипник має солідний досвід роботи в "Вердері" та "Зорі", що додає йому переваг.
Серед іноземців називають Унаї Мельгосу, який успішно тренує молодіжну збірну України U-21 і вивів її на Євро-2025. Іспанець добре знає українських гравців, а його прихід міг би полегшити адаптацію молоді в головній команді.
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