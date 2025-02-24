Відставка Реброва: хто очолить збірну України в майбутньому

Сергій Ребров. Фото: УАФ

В українських ЗМІ дедалі частіше з’являється інформація про те, що Сергій Ребров може покинути посаду головного тренера збірної України. Причиною цього називають протидію з боку деяких керівників УАФ, які не підтримують наставника.

Якщо Ребров все ж залишить команду, перед Українською асоціацією футболу постане завдання знайти йому заміну.

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Наразі Ребров очолює збірну з червня 2023 року. Під його керівництвом команда вийшла на Євро-2024, але там не змогла подолати груповий етап, що багато хто розцінив як провал.

Юрій Вернидуб прийшов у "Кривбас" прямо з війни. Фото: "Кривбас"

Хто може замінити Реброва?

Одним із головних кандидатів вважають Юрія Вернидуба, який зараз тренує "Кривбас". Цей наставник відомий умінням мотивувати гравців і вибудовувати дисципліновану гру — якості, які в роботі зі збірними часто важливіші за тактичні схеми чи глибокий аналіз.

Вернидуб має досвід роботи в складних умовах: із "Зорею" за постійних кадрових труднощів, із "Шерифом", який перемагав "Реал" і "Шахтар" у Лізі чемпіонів, а також із "Кривбасом", що перевершив очікування. Проте в інтерв’ю тренер неодноразово зазначав, що робота зі збірною та її зірками може бути для нього непростим викликом.

Ще одна цікава кандидатура — Роман Григорчук, якого хвалять за агресивний і атакувальний стиль. Він успішно працював із клубами, зокрема з "Чорноморцем", а нині очолює ЛНЗ. Його призначення могло б додати збірній динаміки й високого пресингу, але брак досвіду на міжнародній арені викликає сумніви.

Сергій Ребров та Роман Григорчук. Фото: УАФ

Третім претендентом може стати Віктор Скрипник, який зараз не має роботи. Він уміє вибудовувати гру навколо сильних центральних півзахисників, що актуально для України через проблеми з вінгерами. Скрипник має солідний досвід роботи в "Вердері" та "Зорі", що додає йому переваг.

Унаї Мельгоса. Фото: УАФ

Серед іноземців називають Унаї Мельгосу, який успішно тренує молодіжну збірну України U-21 і вивів її на Євро-2025. Іспанець добре знає українських гравців, а його прихід міг би полегшити адаптацію молоді в головній команді.

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