Отставка Реброва: кто возглавит сборную Украины в будущем

Сергей Ребров. Фото: УАФ

В украинских СМИ все чаще появляется информация о том, что Сергей Ребров может покинуть пост главного тренера сборной Украины. Причиной этого называют противодействие со стороны некоторых руководителей УАФ, которые не поддерживают наставника.

Если Ребров все же покинет команду, перед Украинской ассоциацией футбола встанет задача найти ему замену.

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На текущий момент Ребров возглавляет сборную с июня 2023 года. Под его руководством команда вышла на Евро-2024, но там не смогла преодолеть групповой этап, что многие расценили как провал.

Юрий Вернидуб пришел в "Кривбасс" прямо с войны. Фото: "Кривбасс"

Кто может заменить Реброва?

Одним из главных кандидатов считают Юрия Вернидуба, который сейчас тренирует "Кривбасс". Этот наставник известен умением мотивировать игроков и выстраивать дисциплинированную игру — качества, которые в работе со сборными часто важнее тактических схем или глубокого анализа.

Вернидуб имеет опыт работы в сложных условиях: с "Зарей" при постоянных кадровых трудностях, с "Шерифом", который побеждал "Реал" и "Шахтер" в Лиге чемпионов, а также с "Кривбассом", превзошедшим ожидания. Однако в интервью тренер неоднократно отмечал, что работа со сборной и ее звездами может быть для него непростым вызовом.

Еще одна интересная кандидатура — Роман Григорчук, которого хвалят за агрессивный и атакующий стиль. Он успешно работал с клубами, в частности с "Черноморцем", а ныне возглавляет ЛНЗ. Его назначение могло бы добавить сборной динамики и высокого прессинга, но отсутствие опыта на международной арене вызывает сомнения.

Сергей Ребров и Роман Григорчук. Фото: УАФ

Третьим претендентом может стать Виктор Скрипник, который сейчас не имеет работы. Он умеет выстраивать игру вокруг сильных центральных полузащитников, что актуально для Украины из-за проблем с вингерами. Скрипник имеет солидный опыт работы в "Вердере" и "Заре", что добавляет ему преимуществ.

Унаи Мельгоса. Фото: УАФ

Среди иностранцев называют Унаи Мельгосу, который успешно тренирует молодежную сборную Украины U-21 и вывел ее на Евро-2025. Испанец хорошо знает украинских игроков, а его приход мог бы облегчить адаптацию молодежи в главной команде.

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