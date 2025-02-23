Юрий Максимов попал в скандал во время матча УПЛ — что известно

Главный тренер "Ворсклы" Юрий Максимов. Фото: instagram.com/famk_group

В чемпионате Украины по футболу проходят первые матчи после зимнего перерыва. Один из них получил скандальную окраску.

Полтавская "Ворскла" недовольна решением арбитра матча с "Оболонью" Дениса Шурмана относительно пенальти, назначенного за якобы фол на Евгении Павлюке, пишет "ТаТоТаке".

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Главный тренер полтавской команды после этого решения разнервничался и получил сначала желтую, а затем красную карточку.

"Оболонь" против "Ворсклы"

Поединок между этими командами в целом был не слишком богатым на события. Хотя ударов по воротам обеих команд было достаточно — 18 на оба коллектива.

Единственный мяч был забит как раз с вышеупомянутого пенальти, отличился Сергей Суханов.

Всего было показано пять желтых карточек, кроме двух предупреждений Максимову.

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