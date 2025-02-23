Паркер признался, как ему удалось победить Баколе за полтора раунда

Джозеф Паркер перед вторым раундом. Фото: Reuters/Hamad I Mohammed

Новозеландский боксер Джозеф Паркер бросил вызов Александру Усику и Даниэлю Дюбуа после досрочной победы над Мартином Баколе. Во втором раунде конголезец оказался в нокдауне.

Паркер так и не решил, с кем он хочется встретиться на ринге в следующем бою, сообщает портал Новини.LIVE.

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Мартин Баколе заменил в этом противостоянии Даниэля Дюбуа, который получил травму за сутки до противостояния. Он прилетел в Саудовскую Аравию накануне поединка, но недолго продержался в бою с Джозефом Паркером. В середине второго раунда претендент на титул пропустил удар и упал, его секунданты попросили прекратить поединок.

Джозеф Паркер на ринге. Фото: Reuters/Hamad I Mohammed

Реакция Паркера на победу

Временный обладатель пояса по версии WBO поблагодарил семью и свою команду за поддержку и заявил, что не сомневался в итоге противостояния. Также он адресовал теплые слова сопернику и заявил, что Мартин Баколе принял важное решение, когда согласился на бой.

По словам Паркера, он сохранял спокойствие и следовал стратегии, которую выбрал его тренер на поединок. Джозеф отметил, что находится в отличной форме. Для него не имеет значение, кому противостоять в следующем бою. Новозеландец хочет, чтобы это был чемпионский поединок.

"Я снова хочу стать чемпионом мира. Мечтаю объединить пояса. Следующий соперник? Пусть это будет Усик или Дюбуа, а попрошу Уоррена все организовать. Буду драться с кем угодно. Мне хорошо в Саудовской Аравии, я одержал тут четыре победы в четырех боях. Мне некого бояться", — заявил Паркер.

Напомним, Шакур Стивенсон также досрочно завершил поединок против британца Джоша Пэдли.

На "Вечере бокса" в Саудовской Аравии Вирджил Ортис добыл чемпионский пояс в противостоянии с Исраилом Мадримовым.

Главной неожиданностью вечера стала победа Агита Кабаела над опытным китайским боксером Чжаном Чжилеем.