Паркер зізнався, як йому вдалося перемогти Баколе за півтора раунди

Джозеф Паркер перед другим раундом. Фото: Reuters/Hamad I Mohammed

Новозеландський боксер Джозеф Паркер кинув виклик Олександру Усику та Даніелю Дюбуа після дострокової перемоги над Мартіном Баколе. У другому раунді конголезець опинився в нокдауні.

Паркер так й не вирішив, з ким він хоче зустрітися на рингу в наступному бою, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Мартін Баколе замінив у цьому протистоянні Даніеля Дюбуа, який отримав травму за добу до протистояння. Він прилетів до Саудівської Аравії напередодні поєдинку, але недовго протримався в бою з Джозефом Паркером. У середині другого раунду претендент на титул пропустив удар і впав, його секунданти попросили припинити поєдинок.

Джозеф Паркер на рингу. Фото: Reuters/Hamad I Mohammed

Реакція Паркера на перемогу

Тимчасовий володар пояса за версією WBO подякував родині та своїй команді за підтримку й заявив, що не сумнівався в підсумку протистояння. Також він адресував теплі слова супернику і заявив, що Мартін Баколе прийняв важливе рішення, коли погодився на бій.

За словами Паркера, він зберігав спокій і дотримувався стратегії, яку вибрав його тренер на поєдинок. Джозеф зазначив, що перебуває у відмінній формі. Для нього не має значення, кому протистояти в наступному бою. Новозеландець хоче, щоб це був чемпіонський поєдинок.

"Я знову хочу стати чемпіоном світу. Мрію об'єднати пояси. Наступний суперник? Нехай це буде Усик або Дюбуа, а попрошу Воррена все організувати. Буду битися з ким завгодно. Мені добре в Саудівській Аравії, я здобув тут чотири перемоги в чотирьох боях. Мені нема кого боятися", — заявив Паркер.

Нагадаємо, Шакур Стівенсон також достроково завершив поєдинок проти британця Джоша Педлі.

На "Вечорі боксу" в Саудівській Аравії Вірджіл Ортіс здобув чемпіонський пояс у протистоянні з Ісраїлом Мадрімовим.

Головною несподіванкою вечора стала перемога Агіта Кабаела над досвідченим китайським боксером Чжаном Чжілеєм.