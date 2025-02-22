Ортіс здолав Мадрімова за очками на шоу в Ер-Ріяді

Вірджіл Ортіс — Ісраїл Мадрімов. Фото: Reuters

У Ер-Ріяді, Саудівська Аравія, проходить боксерське шоу, де заплановано бій Джозеф Паркер — Мартін Баколе. В андеркарті цього шоу американець Вірджіл Ортіс зійшовся в рингу з Ісраїлом Мадрімовим з Узбекистану за титул тимчасового чемпіона світу за версією WBC у першій середній вазі.

Ортіс здобув перемогу за рішенням суддів, повідомив портал Новини.LIVE.

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Вірджіл Ортіс. Фото: Reuters

Як проходив бій Ортіса та Мадрімова

На початку поєдинку Мадрімов виглядав дуже швидким і технічним. Узбецький боксер перевершував суперника за таймінгом і впевнено виграв перші три раунди.

Однак Ортіс почав набирати обертів у четвертому раунді, а в шостому стало очевидно, що він повернувся в гру й перехопив ініціативу. Вірджіл жорстко пресингував Мадрімова, змусивши того зупинитися.

Після екватору 12-раундового бою на рингу домінував лише Ортіс, який буквально знищував суперника. Мадрімов, навпаки, навіть не намагався атакувати. Коли ж Ісраїл переходив у наступ, його удари переважно потрапляли в захист американця.

В останніх двох раундах Ортіс блискуче працював другим номером, завдаючи багато точних зустрічних ударів. Ймовірно, Вірджіл був розчарований лише тим, що не зміг завершити бій нокаутом.

За підсумками поєдинку судді одноголосно віддали перемогу Ортісу з однаковим рахунком: 117:111, 115:113, 115:113.

Нагадаємо, раніше Агіт Кабаєл в Ер-Ріяді нокаутував Чжана Чжілея та став претендентом для Олександра Усика.

Друг Олександра Усика дізнався ім’я свого наступного суперника.