Ортис одолел Мадримова по очкам на шоу в Эр-Рияде

Вирджил Ортис — Исраил Мадримов. Фото: Reuters

В Эр-Рияде, Саудовская Аравия, проходит боксерское шоу, где запланирован бой Джозеф Паркер — Мартин Баколе. В андеркарте этого шоу американец Вирджил Ортис сошелся в ринге с Исраилом Мадримовым из Узбекистана за титул временного чемпиона мира по версии WBC в первом среднем весе.

Ортис одержал победу по решению судей, сообщил портал Новини.LIVE.

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Вирджил Ортис. Фото: Reuters

Как проходил бой Ортиса и Мадримова

В начале поединка Мадримов выглядел очень быстрым и техничным. Узбекский боксер превосходил соперника по таймингу и уверенно выиграл первые три раунда.

Однако, Ортис начал набирать обороты в четвертом раунде, а в шестом стало очевидно, что он вернулся в игру и перехватил инициативу. Вирджил жестко прессинговал Мадримова, заставив того остановиться.

После экватора 12-раундового боя на ринге доминировал только Ортис, который буквально уничтожал соперника. Мадримов, наоборот, даже не пытался атаковать. Когда же Исраил переходил в наступление, его удары преимущественно попадали в защиту американца.

В последних двух раундах Ортис блестяще работал вторым номером, нанося много точных встречных ударов. Вероятно, Вирджил был разочарован лишь тем, что не смог завершить бой нокаутом.

По итогам поединка судьи единогласно отдали победу Ортису с одинаковым счетом: 117:111, 115:113, 115:113.

Напомним, ранее Агит Кабаел в Эр-Рияде нокаутировал Чжана Чжилея и стал претендентом для Александра Усика.

Друг Александра Усика узнал имя своего следующего соперника.