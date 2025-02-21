Паркер — Баколе: онлайн-трансляция боя, который будет смотреть Усик

Новозеландский боксер Джозеф Паркер. Фото: REUTERS/Hamad I Mohammed

В субботу, 22 февраля, в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде состоится большой вечер бокса. Одним из ключевых противостояний вечера будет бой Паркер — Баколе, за онлайн-трансляцией которого вы сможете наблюдать в этой новости.

Новозеландец Джозеф Паркер должен был драться с другим соперником, но Даниэль Дюбуа накануне поединка заболел, поэтому ему пришлось искать замену, пишет портал Новини.LIVE.

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Замена нашлась в виде Мартина Баколе. Этот конголезец очень давно шел к серьезным поединкам, и вот, наконец-то он его получит.

Конголезец Мартин Баколе. Фото: instagram.com/martin_bakole

Кто такой Мартин Баколе

Ему 31 год. Баколе провел на профессиональном ринге 22 поединка, одержал 21 победу.

Последний на сегодня бой провел в августе 2024 года против американца Джареда Андерсона. Баколе одержал победу техническим нокаутом.

Известен как спарринг-партнер многих чемпионов мира. В частности, боксировал против Фьюри, Джошуа, Поветкина и Усика.

Утверждает что всех победил. В частности, якобы отправил в нокаут Александра Усика.

Новозеландец Джозеф Паркер. Фото: REUTERS/Hamad I Mohammed

Кто такой Джозеф Паркер

Новозеландец Джозеф Паркер недавно отметил 33-летие. На профессиональном ринге провел 38 поединков, победил в 35 из них.

Ранее стал претендентом на звание чемпиона мира благодаря победам над Деонтеем Уайлдером и Чжаном Чжилеем.

За что будут драться Паркер и Баколе

На кону будет титул временного чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBO. Он сейчас принадлежит Джозефу Паркеру.

Победитель поединка станет одним из претендентов на бой с Александром Усиком. Но вариантов у украинца будет много.

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