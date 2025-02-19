У Динамо есть кадровая проблема, которая может решить исход борьбы за титул

Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский. Фото: пресс-служба клуба

Первая часть сезона 2024/2025 в украинской Премьер-лиге завершилась победой "Динамо". Киевская команда возглавляет турнирную таблицу, однако весной может столкнуться с серьезной проблемой.

Журналист Виктор Вацко назвал главную кадровую проблему "Динамо".

Читайте также:

Лидер турнирной таблицы УПЛ опережает и донецкий "Шахтер", и "Александрию". Именно между этими тремя клубами и развернется борьба за чемпионский титул. У "Динамо" есть небольшое преимущество, однако журналист предостерег от преждевременной радости.

Футболисты перед матчем. Фото: пресс-служба "Динамо"

Главная проблема "Динамо"

Киевская команда прекратила участие в еврокубках. Футболистам больше не придется ездить в Германию и Польшу на матчи, а это означает, что они будут меньше уставать перед поединками в Украине.

Руслан Нещерет в воротах. Фото: пресс-служба "Динамо"

Однако зимой "Динамо" продало несколько футболистов, которые были либо основными игроками, либо находились в ротации. В частности, в команде может возникнуть вратарская проблема. Георгий Бущан переехал в Турцию, Руслан Нещерет занял место в воротах. А его дублер Валентин Моргун получил травму.

"Для "Динамо" очень важно, чтобы команда без травм прошла весеннюю часть. Ванат, Попов, Ярмоленко и Нещерет должны быть в строю. Особенно вратарь в контексте травмы его дублера Моргуна", — объяснил Вацко.

Первый матч во второй части сезона "Динамо" проведет в Киеве в воскресенье, 23 февраля, против "Карпат".

Напомним, один из ведущих футболистов "Динамо" оказался в эпицентре скандала, который он сам и спровоцировал.

Главный тренер "Александрии" нашел футболиста, который способен заменить в команде Ивана Калюжного.

Михаил Мудрик до конца месяца получит результат своей второй допинг-пробы — что об этом известно.

Уже в субботу состоится важный боксерский поединок за звание чемпиона мира в супертяжелом весе — чьи шансы на победу оцениваются выше.