У Динамо есть кадровая проблема, которая может решить исход борьбы за титул

У Динамо появилась серьезная кадровая проблема — о чем речь
Первая часть сезона 2024/2025 в украинской Премьер-лиге завершилась победой "Динамо". Киевская команда возглавляет турнирную таблицу, однако весной может столкнуться с серьезной проблемой.
Журналист Виктор Вацко назвал главную кадровую проблему "Динамо".
Лидер турнирной таблицы УПЛ опережает и донецкий "Шахтер", и "Александрию". Именно между этими тремя клубами и развернется борьба за чемпионский титул. У "Динамо" есть небольшое преимущество, однако журналист предостерег от преждевременной радости.
Главная проблема "Динамо"
Киевская команда прекратила участие в еврокубках. Футболистам больше не придется ездить в Германию и Польшу на матчи, а это означает, что они будут меньше уставать перед поединками в Украине.
Однако зимой "Динамо" продало несколько футболистов, которые были либо основными игроками, либо находились в ротации. В частности, в команде может возникнуть вратарская проблема. Георгий Бущан переехал в Турцию, Руслан Нещерет занял место в воротах. А его дублер Валентин Моргун получил травму.
"Для "Динамо" очень важно, чтобы команда без травм прошла весеннюю часть. Ванат, Попов, Ярмоленко и Нещерет должны быть в строю. Особенно вратарь в контексте травмы его дублера Моргуна", — объяснил Вацко.
Первый матч во второй части сезона "Динамо" проведет в Киеве в воскресенье, 23 февраля, против "Карпат".
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