У Динамо є кадрова проблема, яка може вирішити результат боротьби за титул

Головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський. Фото: пресслужба клубу

Перша частина сезону 2024/2025 в українській Прем'єр-лізі завершилася перемогою "Динамо". Київська команда очолює турнірну таблицю, однак навесні може зіткнутися із серйозною проблемою.

Журналіст Віктор Вацко назвав головну кадрову проблему "Динамо".

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Лідер турнірної таблиці УПЛ випереджає і донецький "Шахтар", й "Олександрію". Саме між цими трьома клубами й розгорнеться боротьба за чемпіонський титул. У "Динамо" є невелика перевага, проте журналіст застеріг від передчасної радості.

Футболісти перед матчем. Фото: пресслужба "Динамо"

Головна проблема "Динамо"

Київська команда припинила участь у єврокубках. Футболістам більше не доведеться їздити до Німеччини та Польщі на матчі, а це означає, що вони менше втомлюватимуться перед поєдинками в Україні.

Руслан Нещерет у воротах. Фото: пресслужба "Динамо"

Проте взимку "Динамо" продало кілька футболістів, які були або основними гравцями, або перебували в ротації. Зокрема, у команді може виникнути воротарська проблема. Георгій Бущан переїхав до Туреччини, Руслан Нещерет зайняв місце у воротах. А його дублер Валентин Моргун отримав травму.

"Для "Динамо" дуже важливо, щоб команда без травм пройшла весняну частину. Ванат, Попов, Ярмоленко і Нещерет мають бути в строю. Особливо воротар у контексті травми його дублера Моргуна", — пояснив Вацко.

Перший матч у другій частині сезону "Динамо" проведе в Києві в неділю, 23 лютого, проти "Карпат".

Нагадаємо, один із провідних футболістів "Динамо" опинився в епіцентрі скандалу, який він сам і спровокував.

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