Ротань готує заміну Калюжному у складі Олександрії

Тренер Руслан Ротань (ліворуч) керує грою команди. Фото: instagram.com/fcolexandriya/

Тренерський штаб "Олександрії" задоволений роботою клубу на зимовому трансферному ринку. Щонайменше один із новачків команди здатен суттєво посилити її рівень гри.

У другій половині нинішнього сезону склад "Олександрії" зміниться, повідомив у своїй авторській програмі журналіст Віктор Вацко.

Читайте також:

"Олександрія" продовжує готуватися до матчів другої частини сезону чемпіонату України, який поновляться вже найближчими вихідними. Взимку клуб активно працював на трансферному ринку й добре посилив склад. Один із новачків уже продемонстрував готовність відігравати важливу роль у новій команді.

Володимир Шепелєв у матчі за "Олександрію". Фото: instagram.com/fcolexandriya/

Ротань задоволений новим гравцем

Колишній півзахисник "Динамо" Володимир Шепелєв приєднався до "Олександрії" на правах вільного агента. У команді не сумнівалися в професійних якостях 27-річного півзахисника. При цьому він продемонстрував бажання якнайшвидше набрати оптимальну форму і вже впорався з цим завданням.

"Збори показали, що Шепелєв одразу увірвався в основний склад "Олександрії". Абсолютно все вказує на те, що Володимир буде гравцем основи. Руслан Ротань, наскільки мені відомо, дуже ним задоволений", — розповів Віктор Вацко.

Лідер "Олександрії" Іван Калюжний. Фото: instagram.com/fcolexandriya/

За словами журналіста, Володимир Шепелєв уже зараз є одним із найкращих гравців "Олександрії" за показником фізичної підготовки. У другій частині сезону хавбек стане важливою частиною команди, а згодом зможе замінити в ній Калюжного.

Найближчий матч "Олександрія" проведе вдома в неділю, 23 лютого, проти луганської "Зорі".

Нагадаємо, один із лідерів київського "Динамо" зрадив дівчину, через що виник серйозний скандал.

Півзахисник збірної України Михайло Мудрик найближчим часом дізнається результат своєї другої проби на допінг.

Британець Даніель Дюбуа за декілька днів проведе захист чемпіонського титулу, а в разі перемоги претендуватиме на бій з Олександром Усиком.

Український футболіст Олег Протасов продовжує тренерську кар'єру, а ми нагадуємо, чому він став легендою одразу двох клубів.