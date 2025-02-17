Олег Протасов — де він зараз та чим займається легенда футболу

Колишній український футболіст та тренер Олег Протасов. Фото: Олександра Лепетухи / УНІАН

Людина, яка абсолютно заслужено має статус футбольної легенди відразу у двох країнах. Тренер, який завжди був затребуваним, встиг отримати величезний досвід у різних командах, але є відчуття, що так і не сказав свого останнього слова.

Легендарний український футболіст та відомий тренер Олег Протасов на початку лютого відзначив своє 61-річчя, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Де Олег Протасов зараз? Чим займається? І якими своїми здобутками заслужив статус легенди? Давайте поговоримо про це детальніше.

Олег Протасов — легенда

Олег Протасов встиг пограти за "Дніпро" та київське "Динамо". Він був другим найкращим бомбардиром в історії команди СРСР після Олега Блохіна.

У 1985 році він виборов "Срібну бутсу" від видання France Football, тоді він поступився лише не менш легендарному нідерландцю Марко Ван Бастену.

У 1987 році був визнаний найкращим футболістом СРСР. Через рік став віце-чемпіоном Європи у складі збірної СРСР, де отримав звання другого найкращого бомбардира турніру, знову ж таки пропустивши вперед лише Ван Бастена.

Потім у житті Протасова настала Греція. За місцевий "Олімпіакос" він відіграв за чотири роки 85 матчів, забив 47 м'ячів.

У Греції в цілому він провів багато років, ця країна, по суті, стала і залишається для нього "другим домом".

Олег Протасов — тренер

Найзнаковішим періодом тренера Протасова була робота в "Олімпіакосі". У 2003 році він виборов з грецьким грандом чемпіонство, ще більше затвердивши свій статус легенди у клубі.

За свою тренерську кар'єру він пропрацював у дуже різних країнах: кіпрському АЕЛі, румунських "Стяуа" та "Астрі", російських "Кубані" та "Ростові", білоруському "Динамо" Мінськ та казахстанській "Астані".

Свого часу він мав очолити національну збірну України, але призначення не відбулося.

Де зараз Олег Протасов

Після своєї тренерської кар'єри Олег Протасов перейшов на роботу чиновника. Певний період часу займав посади в УАФ, зокрема був віце-президентом асоціації.

У грудні минулого року був виведений із складу НОК України.

Раніше, у інтерв'ю "Українському футболу" Олег Протасов розповів, що бути тренером більше не планує.

"Бути тренером я вже не потягну. Перегорів! Я попрацював в УАФ і психологічно вже не впевнений, що хочу працювати тренером. Але маю намір залишитися у футболі, правда, ще не знаю, ким. Поки творча пауза і є час подумати".

Його запитали, де саме він планує жити та працювати — в Україні чи в Греції. Протасов відповів, що де буде затребуваний, там і працюватиме.

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