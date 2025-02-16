Дюбуа — Паркер: онлайн-трансляція бою за пояс IBF

Даніель Дюбуа проти Джозефа Паркера. Фото: Mark Robinson / Matchroom Boxing

Британець Даніель Дюбуа у суботу, 22 лютого, проведе захист титулу чемпіона світу у надважкій вазі за версією IBF проти новозеландця Джозефа Паркера. Портал Новини.LIVE проведе онлайн-трансляцію поєдинку у цій новині.

Бій відбудеться у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді. І стане частиною грандіозного вечора боксу.

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Британець Даніель Дюбуа. Фото: instagram.com/dynamite_daniel_dubois

Даніель Дюбуа

Британцю Даніелю Дюбуа у вересні минулого року виповнилось 27 років. Перейшов у професіонали у 2017 році.

З тих пір він провів 24 поєдинки на професійному ринзі, 22 з яких завершив перемогою.

У серпні 2023 року зустрівся у поєдинку з Олександром Усиком, якому у підсумку програв. З часом повернув свої позиції у дивізіоні, по черзі здобувши перемоги над Джаррелом Міллером, Філіпом Грговичем та Ентоні Джошуа.

Вже встиг кинути новий виклик Олександру Усику після перемоги українця над Тайсоном Ф'юрі.

Новозеландець Джозеф Паркер. Фото: instagram.com/joeboxerparker

Джозеф Паркер

Новозеландцю Джозефу Паркеру у січні виповнилось 33 роки. Він боксує у професіоналах з 2012 року.

Усього на професійному ринзі провів 38 боїв, переміг у 35 з них.

Зміг стати претендентом на звання чемпіона світу після двох останніх переможних поєдинків проти Деонтея Вайлдера та Чжана Чжілея.

Ставки на бій Дюбуа — Паркер

Фаворитом поєдинку букмекери вважають Даніеля Дюбуа, ставки на його перемогу приймаються у межах 1.4.

Перемогу Паркера оцінюють у межах 2.75.

Дострокова перемога Дюбуа оцінюється у межах 1.7, дострокова перемога Паркера — у межах 7.5.

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