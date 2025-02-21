Ребров може зі скандалом піти зі збірної України

Сергій Ребров на тренуванні. Фото: УАФ

Головний тренер збірної України Сергій Ребров може піти у відставку до закінчення терміну контракту з УАФ. Проти досвідченого наставника налаштовані деякі спортивні чиновники країни.

Реброва збираються прибрати з українського футболу, заявив журналіст Ігор Циганик.

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Контракт Сергія Реброва з Українською Асоціацією футболу діє до літа 2026 року. Головний тренер "синьо-жовтих" має вивести команду на чемпіонат світу, який пройде в США, Мексиці та Канаді. Однак невідомо, чи зможе наставник зберегти посаду до того часу. В УАФ є люди, які хочуть домогтися відставки віцепрезидента організації.

Сергій Ребров відповідає на запитання. Фото: УАФ

Що відомо про ворогів Реброва

Згідно з інформацією Ігоря Циганика, в УАФ триває спроба захопити владу. Журналіст не став називати конкретні імена, однак зазначив, що головний тренер збірної України може стати першою жертвою цих функціонерів.

Циганик нагадав, що Ребров не поїхав на конгрес УЄФА як делегат від УАФ, хоча є віцепрезидентом цієї організації. Тренер чудово розмовляє англійською мовою і є легендою українського футболу. Але є люди, які домагаються відставки наставника.

Найближчим часом Сергій Ребров почне підготовку збірної України до матчів плей-офф Ліги Націй із Бельгією.

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