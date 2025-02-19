Збірна України може отримати ще одного дебютанта з клубу УПЛ

Пилип Будківський під час матчу. Фото: пресслужба "Зорі"

Збірна України проведе декілька важливих матчів у березні цього року. Команда Сергія Реброва зіграє з Бельгією в рамках плей-офф Ліги Націй.

Один із форвардів, який виступає в УПЛ, мріє про виклик до табору "синьо-жовтих", повідомляє "Трибуна".

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Форвард луганської "Зорі" Пилип Будківський не приховує амбіцій напередодні відновлення сезону в Прем'єр-лізі. Він розповів, скільки голів збирається забити до кінця весни, а також поділився ще однією мрією.

Пилип Будківський (праворуч) проти Домагоя Віди з "Динамо". Фото: УНІАН

Будківський та збірна України

Нападник "Зорі" завершив зимовий збір луганської команди на мажорній ноті та забив гол. Пилип Будківський назвав кількість м'ячів, з якою збирається фінішувати в нинішньому сезоні. Йдеться про 10 голів, які дозволять форварду почуватися впевнено.

Будківський зізнався, що мріє повернутися до збірної України, за яку провів кілька матчів у 2014 та 2015 роках. Його надихнуло, що головний тренер національної команди активно залучає до матчів футболістів із різних клубів УПЛ.

"Неважливо, скільки років футболісту. Фізично спортсмен після 30 років може бути кращим, ніж у 20 чи 25 років. Треба ставити людей, які мають гарний вигляд, і не дивитися в паспорт. Тому, звісно, хочеться потрапити до збірної й зробити для цього все можливе", — пояснив Будківський.

Найближчий матч "Зоря" проведе в неділю, 23 лютого, на виїзді проти "Олександрії".

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