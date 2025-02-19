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Мадридський Реал втратив лідера команда перед важливими матчами

19 лютого 2025 16:11
Станіслав Костюк - Редактор
Лідер Реала нескоро зможе допомогти мадридцям на полі
Гравці "Реала" сперечаються під час матчу. Фото: Reuters/Vincent West
Станіслав Костюк - Редактор

Тренерський штаб мадридського "Реала" буде змушений перебудувати гру команди в найближчих матчах. Один із креативних півзахисників "бланкос" заробив дискваліфікацію.

Джуд Беллінгем пропустить одразу декілька поєдинків, повідомляє Diario AS.

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Мадридський "Реал" зіткнувся із серйозною кадровою проблемою. Один із лідерів іспанської команди не вийде на поле у двох найближчих матчах національної першості. Причиною цього рішення стала дискваліфікація.

Джуд Беллингем
Джуд Беллінгем і тренер "Реала" Карло Анчелотті. Фото: Reuters/Vincent West

Подробиці дискваліфікації Беллінгема

"Реал" втратив очки в матчі чемпіонату Іспанії проти "Осасуни" в Памплоні. Команди зіграли з рахунком 1:1. Але у мадридців є й інша важлива проблема. У двох найближчих поєдинках не зможе зіграти Джуд Беллінгем.

Півзахисник збірної Англії був вилучений з поля в матчі з "Осасуною". Причиною послужила ненормативна лексика, яку Беллінгем дозволив собі на адресу арбітра Хосе Мунуери Монтеро в одному з епізодів поєдинку. Після матчу вийшла постанова дисциплінарного комітету Королівської федерації футболу Іспанії, в якій зазначено покарання Беллінгема.

І сам футболіст, і тренерський штаб "Реала" заявили, що не згодні з рішенням RFEF, а сам Джуд нібито нічого нецензурного не говорив. Англієць пропустить матч із "Жироною" в Ла-Лізі та поєдинок із "Реалом Сосьєдадом" у Кубку Іспанії.

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спорт футбол Реал Мадрид Джуд Беллінгем Дискваліфікація
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