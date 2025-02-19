Лідер Реала нескоро зможе допомогти мадридцям на полі

Мадридський Реал втратив лідера команда перед важливими матчами
Тренерський штаб мадридського "Реала" буде змушений перебудувати гру команди в найближчих матчах. Один із креативних півзахисників "бланкос" заробив дискваліфікацію.
Джуд Беллінгем пропустить одразу декілька поєдинків, повідомляє Diario AS.
Мадридський "Реал" зіткнувся із серйозною кадровою проблемою. Один із лідерів іспанської команди не вийде на поле у двох найближчих матчах національної першості. Причиною цього рішення стала дискваліфікація.
Подробиці дискваліфікації Беллінгема
"Реал" втратив очки в матчі чемпіонату Іспанії проти "Осасуни" в Памплоні. Команди зіграли з рахунком 1:1. Але у мадридців є й інша важлива проблема. У двох найближчих поєдинках не зможе зіграти Джуд Беллінгем.
Півзахисник збірної Англії був вилучений з поля в матчі з "Осасуною". Причиною послужила ненормативна лексика, яку Беллінгем дозволив собі на адресу арбітра Хосе Мунуери Монтеро в одному з епізодів поєдинку. Після матчу вийшла постанова дисциплінарного комітету Королівської федерації футболу Іспанії, в якій зазначено покарання Беллінгема.
І сам футболіст, і тренерський штаб "Реала" заявили, що не згодні з рішенням RFEF, а сам Джуд нібито нічого нецензурного не говорив. Англієць пропустить матч із "Жироною" в Ла-Лізі та поєдинок із "Реалом Сосьєдадом" у Кубку Іспанії.
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