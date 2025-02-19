Герреро з Динамо розійшовся з дівчиною через зраду

Христина Крижановська — ексдівчина Герреро. Фото: instagram.com/lakomka_diablo

Перуанський центральний нападник київського "Динамо" Едуардо Герреро залишився без дівчини. Христина Крижановська покинула футболіста.

Про це дівчина повідомила в Instagram.

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Крижановська та Герреро. Фото: instagram.com/lakomka_diablo

Чому Герреро залишився без дівчини

За словами Крижановської, вона пішла від Герреро через його спробу зрадити її з іншою дівчиною.

Христина розповіла, що від знайомої отримала скриншоти литування з Герреро, де той намагався запросити її додому для інтимних стосунків. Крижановська в цей час мала перебувати у сестри в гостях.

Поки Герреро листувався з іншою дівчиною він написав Христині, щоб вона не поспішала, але обов’язково повідомила, коли повертатиметься додому.

Публікація Христини Крижановської. Фото: instagram.com/lakomka_diablo

Публікація Христини Крижановської. Фото: instagram.com/lakomka_diablo

Після розриву стосунків Христина розповіла, що Герреро почне грати ще гірше, оскільки за час їхніх стосунків вона забороняла йому вживати алкоголь та змушувала додатково тренуватися. Без неї гравець може згадати про свої шкідливі звички.

"З цього всього мені просто шкода свою доньку, бо це другий хлопець, з яким я познайомила її. Я, по суті, впустила у своє життя людину, яка не цінує мене, не поважає насамперед. Ні мене, ні себе.

Мені просто шкода. Так, він любить мою дочку дуже сильно, я нічого не можу сказати.

Він старається для неї, робить її щасливою тощо. Але, б****, писати, типу: "Не поспішай там, а побудь з рідними, тільки скажи мені, коли будеш іти додому", — розповіла Крижановська.

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