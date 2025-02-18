Колишній футболіст Динамо добровільно пішов в армію

Ексфутболіст Динамо отримав повістку та вирушив до армії
Відомий австрійський футболіст Александар Драгович, який виступав у київському "Динамо", отримав повістку. Це сталося просто після матчу, в якому захисник взяв участь.
Професійний спортсмен кілька місяців витратить на службу в армії, повідомляє Kleine Zeitung.
Александр Драгович виїхав з Австрії 2011 року і не пройшов обов'язкову для громадян цієї країни службу в армії. Після цього він виступав за швейцарський "Базель", київське "Динамо", німецький "Баєр", англійський "Лестер" та сербську "Црвену Звєзду". А 2024 року футболіст повернувся в рідну "Аустрію", де й отримав повістку.
Що має зробити Драгович
Статус професійного футболіста звільняє колишнього захисника "Динамо" від регулярної служби. Однак, як і всі інші австрійські чоловіки, 33-річний спортсмен має пройти базову підготовку.
Драгович отримав повістку після матчу "Аустрії" з "Рапідом". Протягом двох наступних місяців він має регулярно з'являтися в національному армійському спортивному центрі у Відні.
У складі київського "Динамо" з 2013 по 2016 роки Драгович двічі ставав чемпіоном України та володарем національного Кубка, а також завоював Суперкубок країни.
Нагадаємо, житомирське "Полісся" знайшло в Бразилії заміну голкіперу Денису Бойку.
У справі Михайла Мудрика може з'явитися важлива обставина, від якої залежатиме термін дискваліфікації гравця.
Олег Протасов був одним із найкращих футболістів світу в 1980-х роках — чим він зараз займається.
Київське "Динамо" ухвалило неоднозначне кадрове рішення, яке може вплинути на шанси команди завоювати титул.
Читайте Новини.LIVE!