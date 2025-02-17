Шовковський відпустив перспективного гравця Динамо в інший клуб

Шовковський відмовився від вихованця Динамо — про кого йдеться
Тренерський штаб київського "Динамо" ухвалив важливе кадрове рішення. Один із молодих футболістів, який претендував на ротацію української команди, пішов до іншого клубу.
Андрій Маткевич отримає важливий ігровий досвід в амбітній команді АПЛ, повідомляє "ТаТоТаке".
Лідер чемпіонату України з футболу "Динамо" продовжує "чистку складу" перед відновленням національної першості. З київської команди йдуть футболісти, на яких не розраховує тренерський штаб, а також ті виконавці, яким "біло-сині" не зможуть гарантувати стабільну ігрову практику.
Маткевич вразив Бартуловича
Молодий футболіст "Динамо" Андрій Маткевич проведе другу половину сезону у складі "Зорі". Він уже побував на зборі луганської команди в Туреччині й вразив тренерський штаб на чолі з Младеном Бартуловичем. Керівництво "Зорі" зуміло оформити трансфер 20-річного півзахисника терміном до кінця нинішнього сезону.
Влітку Маткевич зможе повернутися в "Динамо". Його контракт зі столичним клубом діє до кінця червня 2027 року. У нинішньому сезоні вінгер зіграв 12 поєдинків за "Динамо" U-19. Він забив 5 м'ячів і зробив три результативні передачі.
Луганська "Зоря" розпочне другу половину сезону на 8 місці в турнірній таблиці чемпіонату України.
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