Шовковський відпустив перспективного гравця Динамо в інший клуб

Головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський. Фото: пресслужба клубу

Тренерський штаб київського "Динамо" ухвалив важливе кадрове рішення. Один із молодих футболістів, який претендував на ротацію української команди, пішов до іншого клубу.

Андрій Маткевич отримає важливий ігровий досвід в амбітній команді АПЛ, повідомляє "ТаТоТаке".

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Лідер чемпіонату України з футболу "Динамо" продовжує "чистку складу" перед відновленням національної першості. З київської команди йдуть футболісти, на яких не розраховує тренерський штаб, а також ті виконавці, яким "біло-сині" не зможуть гарантувати стабільну ігрову практику.

Андрій Маткевич під час матчу. Фото: instagram.com/dynamomania_com/

Маткевич вразив Бартуловича

Молодий футболіст "Динамо" Андрій Маткевич проведе другу половину сезону у складі "Зорі". Він уже побував на зборі луганської команди в Туреччині й вразив тренерський штаб на чолі з Младеном Бартуловичем. Керівництво "Зорі" зуміло оформити трансфер 20-річного півзахисника терміном до кінця нинішнього сезону.

Влітку Маткевич зможе повернутися в "Динамо". Його контракт зі столичним клубом діє до кінця червня 2027 року. У нинішньому сезоні вінгер зіграв 12 поєдинків за "Динамо" U-19. Він забив 5 м'ячів і зробив три результативні передачі.

Луганська "Зоря" розпочне другу половину сезону на 8 місці в турнірній таблиці чемпіонату України.

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