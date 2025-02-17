Реал Мадрид може переїхати в Німеччину або Італію — деталі

Реал може знятися з чемпіонату Іспанії — що відомо
У чемпіонаті Іспанії назріває серйозний скандал. У підсумку він може закінчитись виходом з турніру одного із топових клубів.
"Реал" Мадрид роздумує над тим, щоб залишити Ла Лігу через конфлікт з її президентом Хав'єром Тебасом, пише Sport.es.
Це вже не перші чутки, які пов'язують мадридський клуб з можливим переїздом до іншого чемпіонату. ЗМІ пишуть, що клуб Флорентіно Переса "втомився".
Куди може переїхати "Реал"
За даними журналістів, "Реал" "відчуває, що втомився від суддівської упередженості та політики Ла Ліги".
У клубі вважають, що Тебас об'єднав інші клуби проти них. І вони нібито стали "жертвою системи, яка карає їх більше за інших".
Мадридський клуб може переїхати до німецької Бундесліги, італійської Серії А або французької Ліги 1.
Поява такого клубу у вказаних чемпіонатах може підвищити їхню комерційну привабливість. Окрім цього, президент клубу Флорентіно Перес продовжує просувати проєкт Суперліги.
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