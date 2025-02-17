Реал Мадрид може переїхати в Німеччину або Італію — деталі

Гравець мадридського "Реала" Кіліан Мбаппе. Фото: REUTERS/Phil Noble

У чемпіонаті Іспанії назріває серйозний скандал. У підсумку він може закінчитись виходом з турніру одного із топових клубів.

"Реал" Мадрид роздумує над тим, щоб залишити Ла Лігу через конфлікт з її президентом Хав'єром Тебасом, пише Sport.es.

Читайте також:

Це вже не перші чутки, які пов'язують мадридський клуб з можливим переїздом до іншого чемпіонату. ЗМІ пишуть, що клуб Флорентіно Переса "втомився".

Гравці мадридського "Реала". Фото: instagram.com/florentinoperez.official

Куди може переїхати "Реал"

За даними журналістів, "Реал" "відчуває, що втомився від суддівської упередженості та політики Ла Ліги".

У клубі вважають, що Тебас об'єднав інші клуби проти них. І вони нібито стали "жертвою системи, яка карає їх більше за інших".

Мадридський клуб може переїхати до німецької Бундесліги, італійської Серії А або французької Ліги 1.

Поява такого клубу у вказаних чемпіонатах може підвищити їхню комерційну привабливість. Окрім цього, президент клубу Флорентіно Перес продовжує просувати проєкт Суперліги.

Нагадаємо, у Саудівській Аравії відбудеться поєдинок Дюбуа — Паркер, у якому визначиться вірогідний суперник українця Олександра Усика. Портал Новини.LIVE проведе онлайн-трансляцію.

ЗМІ дізнались, чим зараз займається легендарний український футболіст Олег Протасов.

Дружина гравця донецького "Шахтаря" Георгія Судакова показала світлини з нової фотосесії на Балі.

Український боксер Володимир Кличко може вийти на бій проти відомого бійця ММА.