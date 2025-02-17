Дружина Судакова вразила фігурою в купальнику на Балі

Дружина Судакова шокувала неймовірною фотосесією в купальнику
Дружина футболіста донецького "Шахтаря" і збірної України Георгія Судакова Єлизавета поїхала у відпустку. Цього разу дівчина відвідала Балі.
Дівчина зробила в Instagram фотосесію біля водоспаду, який багато хто любить використовувати в подібних цілях.
Зазначимо, що завдяки популярності чоловіка Єлизавета також отримала нових підписників. У дівчини зараз 17,2 тисячі фоловерів.
Дружина Судакова вразила своєю фігурою
Нову фотосесію Судакова зробила під час відпочинку на Балі.
Дівчина відвідала водоспад Секумпул на острові Балі, Індонезія. Це одне з наймальовничіших місць на Балі. Раніше там же робила фотосесію українська олімпійська чемпіонка Дар'я Білодід.
Судакова сама також прикрасила собою це місце. Дівчина показала красиву фігуру в купальнику, який підкреслював усі її переваги.
У своєму пості дівчина написала, що щаслива бачити таку красу, від якої у неї мурашки по тілу.
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