Дружина Судакова вразила фігурою в купальнику на Балі

Єлизавета Судакова. Фото: instagram.com/lizasudakova11

Дружина футболіста донецького "Шахтаря" і збірної України Георгія Судакова Єлизавета поїхала у відпустку. Цього разу дівчина відвідала Балі.

Дівчина зробила в Instagram фотосесію біля водоспаду, який багато хто любить використовувати в подібних цілях.

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Зазначимо, що завдяки популярності чоловіка Єлизавета також отримала нових підписників. У дівчини зараз 17,2 тисячі фоловерів.

Єлизавета Судакова. Фото: instagram.com/lizasudakova11

Єлизавета Судакова. Фото: instagram.com/lizasudakova11

Дружина Судакова вразила своєю фігурою

Нову фотосесію Судакова зробила під час відпочинку на Балі.

Дівчина відвідала водоспад Секумпул на острові Балі, Індонезія. Це одне з наймальовничіших місць на Балі. Раніше там же робила фотосесію українська олімпійська чемпіонка Дар'я Білодід.

Судакова сама також прикрасила собою це місце. Дівчина показала красиву фігуру в купальнику, який підкреслював усі її переваги.

Єлизавета Судакова. Фото: instagram.com/lizasudakova11

Єлизавета Судакова. Фото: instagram.com/lizasudakova11

У своєму пості дівчина написала, що щаслива бачити таку красу, від якої у неї мурашки по тілу.

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