Гравець збірної України пояснив, чому хоче отримати іспанське громадянство

Гравець збірної України хоче отримати громадянство Іспанії
Збірна України з футболу може залишитись без одного із відомих гравців. Цей футболіст вже встиг пограти у багатьох клубах Європи.
Колишній гравець молодіжної збірної України Богдан Мілованов в інтерв'ю Sport.ua повідомив, що вирішив отримати громадянство Іспанії.
Гравець на початку лютого підписав контракт із шведським "Сіріусом". До цього встиг пограти у декількох відомих іспанських командах.
Мілованов та Іспанія
Родина Богдана Мілованова переїхала до Іспанії, коли йому було п'ять років. Там він займався в академії мадридського "Атлетіко", потім перебував у "Хетафе", "Гранаді" та хіхонському "Спортінгу".
Останнім клубом гравця була португальська "Арока".
"У мене завжди була мрія грати за Україну. Коли я грав за "Спортинг", мене запросили у "молодіжку". Провів 7 матчів та забив один гол. Відзначився у воротах Мальти. Тоді тільки Руслан Ротань починав свій перший відбір на Євро. Моїм конкурентом на позиції правого захисника був Юхим Конопля. Команда була хороша. Не вистачило трохи досвіду", — розповів Мілованов.
Гравець також один раз перебував у національній команді, коли її тренував Андрій Шевченко.
"Коли був у Португалії, то писали що за мною слідкують. Тому я не брав іспанський паспорт. Сподівався на виклики до збірної. Зараз вирішив вже брати іспанське громадянство. Гравцям потрібно заробляти. Це можна зробити у клубах, а не в збірній", — резюмував він.
Нагадаємо, портал Новини.LIVE проведе онлайн-трансляцію поєдинку між українцем Денисом Берінчиком та американцем Кішоном Девісом.
Потенційний новачок київського "Динамо" може відмовитись від переходу через маму.
Український боксер Олександр Усик розповів про найскладнішого суперника у кар'єрі.
"Полісся" втратило важливого форварда перед початком другої частини сезону.
Читайте Новини.LIVE!