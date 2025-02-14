Гравець збірної України пояснив, чому хоче отримати іспанське громадянство

Головний тренер національної збірної України Сергій Ребров. Фото: instagram.com/rebrov_serhiy

Збірна України з футболу може залишитись без одного із відомих гравців. Цей футболіст вже встиг пограти у багатьох клубах Європи.

Колишній гравець молодіжної збірної України Богдан Мілованов в інтерв'ю Sport.ua повідомив, що вирішив отримати громадянство Іспанії.

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Гравець на початку лютого підписав контракт із шведським "Сіріусом". До цього встиг пограти у декількох відомих іспанських командах.

Новий гравець "Сіріуса" Богдан Мілованов. Фото: instagram.com/siriusfotboll

Мілованов та Іспанія

Родина Богдана Мілованова переїхала до Іспанії, коли йому було п'ять років. Там він займався в академії мадридського "Атлетіко", потім перебував у "Хетафе", "Гранаді" та хіхонському "Спортінгу".

Останнім клубом гравця була португальська "Арока".

"У мене завжди була мрія грати за Україну. Коли я грав за "Спортинг", мене запросили у "молодіжку". Провів 7 матчів та забив один гол. Відзначився у воротах Мальти. Тоді тільки Руслан Ротань починав свій перший відбір на Євро. Моїм конкурентом на позиції правого захисника був Юхим Конопля. Команда була хороша. Не вистачило трохи досвіду", — розповів Мілованов.

Гравець також один раз перебував у національній команді, коли її тренував Андрій Шевченко.

"Коли був у Португалії, то писали що за мною слідкують. Тому я не брав іспанський паспорт. Сподівався на виклики до збірної. Зараз вирішив вже брати іспанське громадянство. Гравцям потрібно заробляти. Це можна зробити у клубах, а не в збірній", — резюмував він.

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